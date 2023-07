Kennen Sie diese Kinderbücher aus dem Allgäu?

Dass das Allgäu die schönsten Geschichten schreibt, beweisen die zahlreichen Autorinnen und Autoren aus der Region. Sieben Kinderbücher mit lokalem Bezug.

13.07.2023 | Stand: 11:53 Uhr

Das Allgäu ist nicht nur Heimat oder Urlaubsregion und steht für mehr als eine Bilderbuchkulisse. Zwischen dem Westallgäu und Füssen, Immenstadt und Memmingen finden viele Schriftsteller Ideen für ihre Geschichten. Mehrere Autorinnen und Autoren haben sich zu Geschichten für Kinder inspirieren lassen. Oft handeln sie von kleinen und großen Menschen und Tieren aus dem Allgäu. Wir stellen Ihnen sieben Bücher vor.

Wie die Kuh den Bauernhof fand

Alter: ab 6 Jahren

Text und Bild: Iris Dollansky

Verlag: Edition Allgäu (Hephaistos-Verlag)

Umfang: 54 Seiten, Format 14,8 x 21 cm

Preis: 9,80 Euro (ISBN 978-3-95805-058-7)

Gregor und die kleine Wasserhexe

Im Allgäu angekommen, sucht die Kuh ihr neues Zuhause. Dabei lernt sie die Region kennen, bevor sie schließlich nachfindet. Sie fühlt sich hier viel wohler als im Wald und braucht nur noch den passenden Stall. Iris Dollansky ist in Kempten geboren und inaufgewachsen. Im ersten Band "Wie die Kuh das Allgäu fand" erzählt sie von der Reise der Kuh, die sie ins Allgäu führt.

Die Welt der Fische ist in Gefahr: Schnepfenaal Gregor wünscht sich den einst friedlichen Ort zurück und versucht mit seinen Freunden, die rücksichtslose Wasserhexe zu stoppen. Christine Herbst flicht zahlreiche Wortschöpfungen in ihre Geschichte ein und thematisiert Werte wie Freundschaft und Rücksichtnahme. Es ist das erste Buch der Oy-Mittelbergerin und für Grundschüler ab der zweiten Klasse zum Selberlesen geeignet.

Alter: ab 4 Jahren

Text und Bild: Christine Herbst (Text), Martina Fritz (Bild)

Verlag: Kunstverlag Schweineberg

Umfang: 108 Seiten, Format 18 x 24 cm

Preis: 19,90 Euro (ISBN 978-3-943431-13)

Griselda Grausekinn – Die pummelige Hexe und ihr Trollhunger

Bei seiner Arbeit als Erzieher betreute der Autor Dominik Hofmann ein adipöses Kind, das unter seinem Gewicht und Hänseleien litt. So kam der Kemptener auf die Idee für sein Kinderbuch, in dem es um eine pummelige kleine Hexe und gesunde Ernährung geht. Griselda Grausekinn zeigt, was möglich ist, wenn man etwas wirklich möchte. Die Figur soll jedes Kind motivieren. Hofmanns Botschaft lautet: Jeder ist so, wie er ist, richtig.

Alter: ab 3 Jahren

Text und Bild: Dominik F. Hofmann (Text), Franziska Hohenhausen (Bild)

Verlag: Manï Verlag

Umfang: 224 Seiten, Format 21,6 x 15,1 cm

Preis: 22 Euro (ISBN 978-3-945896-04-4)

Anita's Alpsommer

Zum ersten Mal in ihrem Leben ist die Kuh Anita den Sommer über auf einer Alpe im Allgäu. Ohne ihre Mutter und weit weg von Zuhause erlebt sie viele Abenteuer. Das Buch stellt die Allgäuer Tradition, Kühe im Sommer auf hoch gelegenen Weiden zu halten, vor. Autorin Laura Holzmann stammt aus Bad Hindelang und lebt nach ein paar Zwischenstationen wieder dort. Illustratorin Pinar Çetin und Holzmann sind seit der Schulzeit befreundet.

Alter: 3- 5 Jahre

Text und Bild: Laura Holzmann (Text), Pinar Çetin (Bild)

Verlag: Selbstverlag (Books on Demand)

Umfang: 40 Seiten, Format 15,6 x 21,5 x 0,7 cm

Preis: Euro (ISBN 9783756811502)

Hoimelig - Ein Märchenjahr im Allgäu

Märchen stehen in diesem Buch im Mittelpunkt, für jede Jahreszeit hat sich Autorin Renate Kerl aus Sonthofen eines ausgedacht. Die ausgebildete Erzieherin nimmt Leserinnen und Leser auf vier Reisen mit. Berghexe Borgele, Käsekönigin, Kuh Feeli und den König im Alpenschloss hat die Holzbildhauerin Julia Hiemer aus Lechbruck illustriert.

Alter: ab 3 Jahren

Text und Bild: Renate Kerl (Text) und Julia Hiemer (Illustration)

Verlag: Edition Allgäu (Hephaistos-Verlag)

Umfang: 64 Seiten, Format 14,8 x 21 cm

Preis: 12,80 Euro (ISBN 978-3-95805-100-3)

Es flattert und singt, Gedichte und mehr und alles für Kinder

Huhn Helena und Hahn Hannibal möchten es der Dichterin nachmachen und versuchen sich im Reimen und Dichten. Große und kleine Leserinnen und Leser lädt Antonie Schneider zum Mitmachen ein. Konkrete Anleitungen für Poetinnen und Poeten gibt es ebenso wie die Antworten auf viele Fragen rund um das Schreiben. Die Autorin aus dem Westallgäu erhielt 2004 die Auszeichnung "Luchs" für ihr Buch "Kleiner König, wer bist Du?".

Alter: ab 8 Jahren

Text und Bild: Antonie Schneider (Text), Marion Goedelt (Bild)

Verlag: dtv, Reihe Hanser

Umfang: 128 Seiten, Format 24,1 x 17,7 x 1,7 cm

Preis: 14,95 Euro (ISBN 978-3-423-64073-2)

Ludwig und das Nashorn

Für ihr philosophisches Kinderbuch bekam Noemi Schneider im Mai 2023 den "Luchs", einen Preis von der Wochenzeitung Die Zeit und Radio Bremen für herausragende Kinder-und Jugendliteratur. In seinem Kinderzimmer sieht der kleine Ludwig ein Nashorn, sein Vater aber kann nichts entdecken. Kann da etwas sein, auch, wenn man nichts sieht? Die Autorin ist in Weiler im Landkreis Lindau aufgewachsen, sie lebt dort und in München.

Alter: ab 4 Jahren

Text und Bild: Noemi Schneider, Golden Cosmos (Bild)

Verlag: NordSüd Verlag

Umfang: 40 Seiten, Format 22.3 x 1,2 x 28.7 cm

Preis: 18 Euro (ISBN 9783314106316)

