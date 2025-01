Klage gegen Asyl-Unterkunft in Westendorf: So ging die Gerichtsverhandlung aus

Knapp 2000 Einwohner hat die Gemeinde Westendorf im Landkreis Ostallgäu. Etwa 40 von ihnen reisten am heutigen Mittwoch (15. Januar) nach Augsburg ans Verwaltungsgericht (VG), um dort eine öffentliche Verhandlung mitzuverfolgen. Denn es ging um den Plan des Landratsamts, auf dem Gelände des ehemaligen Kreisbauhofs in Westendorf eine Containeranlage für Geflüchtete zu errichten. Dagegen hat die Gemeinde im April 2024 Klage beim VG eingereicht.

Rechtsstreit um Container für Geflüchtete in Westendorf - So entschied das Gericht

Gegen 12.45 Uhr war die Verhandlung beendet. Ein Urteil wurde nicht gesprochen, das Gericht machte jedoch einen Vergleichsvorschlag: Das Landratsamt Ostallgäu solle die ursprünglich in der Baugenehmigung vorgesehene Kapazität von 50 Personen auf 30 reduzieren. Zusätzlich solle es auf das Angebot der Gemeinde Westendorf eingehen. Bürgermeister Fritz Obermaier hatte vor Gericht gesagt, die Kommune habe dem Landratsamt eine gemeindeeigene Wohnung für etwa zwölf Personen zur Unterbringung von Geflüchteten angeboten.

Ob es zum Vergleich kommt, ist noch unklar. Zunächst müsse der Gemeinderat in einer Sitzung darüber entscheiden. Die Gemeinde hat dafür bis zum 29. Januar Zeit. Bürgermeister Obermaier wollte sich noch nicht dazu äußern, was er von dem vorgeschlagenen Vergleich hält. Er habe „gemischte Gefühle“, sagt er.

Ralf Kinkel, der als Vertreter des Landratsamtes Ostallgäu vor Gericht war, bezeichnete die Gespräche unter den Beteiligten als guten ersten Schritt, dass die Parteien wieder aufeinander zugehen. Das Landratsamt warte nun jedoch die Entscheidung des Westendorfer Rates ab.

Die Beteiligten verzichten nun auf weitere mündliche Verhandlungen in diesem Fall, sollte es nicht zu dem Vergleich kommen.

Icon Vergrößern Fast 40 Bürgerinnen und Bürger aus Westendorf fuhren am Mittwochmorgen nach Augsburg, um die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht zu verfolgen. Foto: Katharina Gsöll Icon Schließen Schließen Fast 40 Bürgerinnen und Bürger aus Westendorf fuhren am Mittwochmorgen nach Augsburg, um die Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht zu verfolgen. Foto: Katharina Gsöll

Klage gegen Container-Anlage für 50 Geflüchtete in Westendorf: Tauziehen läuft seit November 2023

Der Streit um den Bau der Flüchtlingsunterkunft zieht sich seit November 2023. Seitdem hat die Gemeinde den Bauantrag bereits zweimal abgelehnt. Als Genehmigungsbehörde hat das Landratsamt den Bau dennoch für zulässig erklärt, da das Gelände im Besitz des Landkreises ist. Den entsprechenden Bescheid hat der Westendorfer Bürgermeister Fritz Obermaier am 27. März 2024 erhalten – mit dem Hinweis, dass innerhalb von 30 Tagen rechtliche Schritte in die Wege geleitet werden können.

Das hat die Gemeinde am 2. April getan. Obermaier begründete die Ablehnung immer wieder mit sozialen und logistischen Herausforderungen: „So viele Menschen auf so engem Raum können ein Risikofaktor sein.“ Auch infrastrukturelle Defizite in Schule, Kindergarten und der medizinischen Versorgung führen die Gegner des Projekts als Argumente an.

Bürgerinitiative hält seit Monaten Mahnwachen am geplanten Standort ab

Im Zuge des Konflikts hat sich eine Bürgerinitiative (BI) formiert, die seit Monaten jeden Sonntag Mahnwachen am geplanten Standort abhält. Für den heutigen Verhandlungstag organisierte die BI eine gemeinsame Busfahrt nach Augsburg, um ihre Ablehnung des Projekts auch vor Gericht zu zeigen.

Das Landratsamt Ostallgäu sieht in dem Bauvorhaben eine unvermeidbare Maßnahme. Die Unterbringungssituation im Landkreis sei angespannt, und die Regierung von Schwaben weise dem Landkreis regelmäßig neue Geflüchtete zu. Die geplanten 22 Unterkunftsmodule könnten bis zu 50 Personen aufnehmen. Der Landkreis betreibt aktuell 45 dezentrale Unterkünfte, die jedoch überwiegend überbelegt sind. Ein Sprecher des Landratsamts betonte, dass es keine Alternativen zu dem Standort auf dem ehemaligen Kreisbauhof gebe.