Bregenzer Festspiele: Schon sind 60 Prozent der Seeoper-Tickets weg - Jetzt gibt's eine Aufführung mehr

Nach einer restlos ausverkauften ersten Saison 2024 erweist sich Carl Maria von Webers romantische Oper „Der Freischütz“ auch im zweiten Jahr auf der Bregenzer Seebühne als Publikumsmagnet. Schon vier Monate vor der Wiederaufnahme am 17. Juli 2025 sind 60 Prozent der fast 200.000 Tickets weg, teilt die Festspielleitung mit. Aufgrund dieser großen Nachfrage setzt sie am 31. Juli eine weitere Vorstellung auf den Spielplan. Mit der Zusatzvorstellung wird das populäre Werk an 27 Abenden auf der Seebühne in Bregenz gespielt werden. Philipp Stölzls Inszenierung der Oper mit spektakulären, teils an Kinofilme erinnernden Bildern lockte das Publikum bereits im Sommer 2024 in Scharen an den Bodensee. Damals waren alle 28 Vorstellungen auf der Seebühne ausverkauft.

