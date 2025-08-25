So viel Geld verdient ein Landrat im Allgäu

Das Gehalt von Landräten in Bayern richtet sich nach der Einwohnerzahl des jeweiligen Landkreises und ist gesetzlich geregelt. Demnach werden Landräte je nach Größe des Landkreises in die Besoldungsgruppen B5 bis B7 eingestuft. In Kreisen bis 75.000 Einwohner gilt die Gruppe B5. Bei 75.001 bis 150.000 Einwohnern B6 und bei über 150.000 Einwohnern gilt B7.

Gehälter der bayerischen Landräte: Ein Blick auf die Besoldung

Was heißt das jetzt aber konkret für das Gehalt? Die Vergütung ergibt sich aus der Besoldungstabelle des Freistaats Bayern. Im Jahr 2025 betragen die monatlichen Bruttogrundgehälter:

B5: ca. 9.766 Euro

B6: ca. 10.314 Euro

B7: ca. 10.847 Euro

Zusätzlich zum Grundgehalt erhalten Landräte laut dem bayrischen Kommunal-Wahlbeamten-Gesetz eine Dienstaufwandsentschädigung. Deren Höhe wird vom jeweiligen Kreistag festgelegt und variiert je nach Landkreis. In der Regel steht Landräten auch ein Dienstwagen mit Fahrer zur Verfügung, was einen zusätzlichen Vorteil bedeutet. Nach ihrer Amtszeit erhalten sie Versorgungsbezüge nach Beamtenrecht, sofern sie mindestens eine volle Amtszeit absolviert haben.

So viel verdienen die Allgäuer Landräte

Bei den vier Landkreisen, die im Allgäu liegen, sind die Landräte in folgenden Besoldungsgruppen:

Der kleinste Allgäuer Landkreis, ist der Kreis Lindau , mit circa 82.000 Einwohnern. Da die Einwohnerzahl zwischen 75.001 und 150.000 liegt, gilt die Besoldungsgruppe B6, was einem Bruttogrundgehalt von 10.314 Euro pro Monat entspricht.

Im Landkreis Ostallgäu , mit circa 142.000 Einwohnern, gilt ebenfalls die Besoldungsgruppe B6, was auch einem Bruttogrundgehalt von 10.314 Euro entspricht.

Das Unterallgäu , das circa 147.000 Einwohner hat, schweift nur knapp an der nächsthöheren Besoldungsgruppe vorbei. Aber auch hier verdient ein Landrat ein Grundgehalt von 10.314 Euro im Monat.

Im Oberallgäu , das knapp 160.000 Einwohner hat, gilt die Besoldungsgruppe B7. Ein Landrat oder eine Landrätin im Oberallgäu verdient demnach ein Bruttogrundgehalt von etwa 10.847 Euro monatlich.