Polizei durchsucht Wohnungen der "Letzten Generation" - auch die einer Allgäuerin

Die Polizei hat am Dienstag mehrere Wohnungen von Aktivisten der "Letzten Generation" in Deutschland durchsucht - auch die einer Allgäuerin.

13.12.2022 | Stand: 12:59 Uhr

Bei der "Letzten Generation" hat es am Dienstag mehrere Hausdurchsuchungen in ganz Deutschland gegeben. Das berichteten die Klimaaktivisten und die Polizei. Nach Informationen unserer Redaktion wurde im Zuge dessen auch das Zimmer einer Allgäuerin durchsucht, die in einer Wohngemeinschaft lebt.

Wie die Klimaaktivisten auf Instagram berichten, gab es am Dienstag ab 5 Uhr morgens bundesweit elf Hausdurchsuchungen - unter dem Vorwurf „Bildung einer kriminellen Vereinigung“. Die Polizei habe elektronische Geräte, wie Laptops und Handys, sowie Plakate beschlagnahmt.

„Heute morgen wurde meine Wohnung durchsucht“, schrieb etwa die Aktivistin Carla Hinrichs auf Twitter. Nach Angaben der "Letzten Generation" gebe es keine besondere Beziehung der elf Aktivisten, bei denen es Durchsuchungen gab. Vor gut einem Monat hat es laut der Gruppe schon einmal Hausdurchsuchungen gegeben. Betroffen seien damals auch zwei Aktivisten gewesen, bei denen jetzt wieder durchsucht worden sei.

Letzte Generation: In welchen Bundesländern wurden Wohnungen durchsucht?

Wie die Aktivisten mitteilten, seien Wohnungen "in ganz verschiedenen Städten in mehreren Bundesländern" durchsucht worden. Bei vier Mitgliedern der "Letzten Generation" traf die Polizei allerdings niemanden an: Sie sitzen derzeit nämlich in Präventivhaft in München. In deren Wohnungen sollen die Türen aufgebrochen worden sein.

Bei einigen Aktivisten sollen übrigens die Häuser der Eltern durchsucht worden sein - und das, obwohl die jungen Frauen und Männer eigene Meldeadressen besitzen.

Polizei München bestätigt: Mindestens eine Durchsuchung

Die Polizei München bestätigte inzwischen, dass in der Stadt mindestens eine Wohnung durchsucht worden war.

Auch Staatsanwalt Cyrill Klement im Neuruppin (Brandenburg) sagte gegenüber : Ermittler haben bundesweit Räume der Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" durchsucht. Es gehe um elf Objekte im gesamten Bundesgebiet. Ermittelt werde gegen "etwas mehr als elf Personen" wegen Störung öffentlicher Betriebe. Geprüft werde aber auch der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Warum gab es am Dienstag eine Razzia bei der "Letzten Generation"?

Hintergrund sind laut Klement mehrere Attacken von Klimaaktivisten seit April auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. In einigen Fällen sei es beim Versuch geblieben.

„Wer rechtswidrig handelt, ist kein Demonstrant, sondern ein Straftäter und muss damit rechnen, dass er mit der vollen Härte des Rechtsstaats verfolgt und bestraft wird“, sagte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) bereits Mitte November.

Strafgesetzbuch: Was ist eine kriminelle Vereinigung?

Aber was ist eigentlich eine kriminelle Vereinigung? Laut Strafgesetzbuch (StGB) ist eine kriminelle Vereinigung „eine Vereinigung, deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren bedroht sind.“

