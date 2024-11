Mit diesem Rezept schmeckt der Liebesapfel wie auf dem Weihnachtsmarkt

Der Liebesapfel hat seinen Namen nicht umsonst. Wegen seiner leuchtend roten Farbe wird die Süßspeise oft mit Liebe, Romantik und Verführung assoziiert. Deshalb ist der Apfel ein tolles Geschenk, um jemandem den Tag zu versüßen oder seine Zuneigung zu zeigen. Besonders persönlich und romantisch: Den Liebesapfel selbst zubereiten. Hier gibt es die Zutatenliste und ein einfaches Rezept. Außerdem verraten wir eine spezielle Variante mit einer Allgäuer Zutat.

Zutaten für fünf Liebesäpfel: Das ist die Einkaufliste

5 Äpfel - am besten eine säuerliche Sorte wie Boskop als Kontrast zur Süße der Glasur wählen)

5 Schaschlik-Spieße aus Holz

1 Zitrone

250 Gramm Kristallzucker - für die Glasur

Rote Lebensmittelfarbe - flüssig

( Für die Allgäuer Variante: Blütenhonig aus der Region )

Wer mag, kann für die Dekoration des kandierten Apfels Zuckerperlen oder gehackte Nüsse besorgen.

Paradiesapfel zubereiten: Diese Küchenutensilien sind notwendig

Kleiner Topf

Backpapier

Kochlöffel

Küchenzange

Rezept: So gelingt der Liebesapfel - Schritt für Schritt

Alle Lebensmittel sind eingekauft, die Küchenutensilien stehen bereit - jetzt geht es an die Arbeit:

Die Äpfel vorbereiten: Die Äpfel waschen und abtrocknen. Dann die Stiele entfernen und die Schaschlik-Spieße durch die Mitte der Äpfel stecken. Nun auf einem Backpapier bereitlegen. Die Zuckerglasur zubereiten: Zuerst aus der Zitrone Zitronensaft pressen. Zwei Esslöffel davon mit den 250 Gramm Kristallzucker ( bei der Allgäuer Variante 75 Gramm des Zuckers mit Honig ersetzen ) und 80 Milliliter Wasser in den kleinen Topf geben. Vor dem Einschalten des Herds gut mit dem Kochlöffel vermengen. Auf mittlerer Hitze aufwärmen, bis sich der Zucker auflöst. Dann einen Teelöffel der Lebensmittelfarbe in die klare Mischung tun und nochmals umrühren. Jetzt heißer drehen und warten, bis die Mischung dickflüssig wird. Äpfel glasieren: Nun zur Königsdisziplin: Die Äpfel mit der Küchenzange packen und langsam in die heiße Glasur tauchen. Wer Angst hat, sich zu verbrennen, benutzt Ofenhandschuhe oder Topflappen. Den Apfel vorsichtig drehen, bis er überall mit Glasur bedeckt ist. Kurz über dem Topf abtropfen lassen, dann auf dem Backpapier ablegen.

Wer den Apfel dekorieren möchte, streut schnell die gehackten Nüsse oder die Zuckerperlen darüber. Dann ist ein wenig Geduld gefragt: Bis die Glasur fest ist, dauert es bei Raumtemperatur eine gute halbe Stunde.

Icon Vergrößern Frische Liebesäpfel: Die Glasur braucht Zeit, zu trocknen. Foto: Imago Icon Schließen Schließen Frische Liebesäpfel: Die Glasur braucht Zeit, zu trocknen. Foto: Imago

Kandierte Äpfel schmecken frisch serviert am besten

Dann ist es so weit: Der Liebesapfel kann seinem Empfänger serviert werden. Unser Tipp: Am besten schmeckt der Liebesapfel, wenn er noch am Zubereitungstag verschmaust wird. Wir wünschen guten Appetit!

Unsere Redaktion hat weitere Rezepte verfasst, mit denen Sie sich den Weihnachtsmarkt nach Hause holen können - hier gibt es eine tolle Anleitung für ein gelungenes Magenbrot.