Leiter des St. Georgshofs bei Rettenbach: "Wir laufen auf dem Zahnfleisch"

Wie geht es den Pflegekräften? Joachim Lipp, Leiter des St. Georgshofs in Rettenbach findet darauf beim Besuch des Gesundheitsministers eine klare Antwort.

21.08.2023 | Stand: 17:52 Uhr

„Herr Holetschek, auf einer Skala von 1 bis 10: Wie resilient fühlen Sie sich?“ Resilienztrainern Janice Gondor stellt diese Frage am Montagmorgen dem bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Wie übersteht er also schwierige Lebenssituationen ohne dauerhafte Beeinträchtigung? Holetschek ist im St. Georgshof in Rettenbach zu Gast, einem Wohnheim des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) für Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen. „Ich habe mein Amt mitten in der Pandemie, also mitten in der Krise, übernommen. Ich würde meine Resilienz bei 7 einordnen“, sagt er. Mit dieser Zahl liegt er deutlich über dem Wert der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Georgshofs. Diese haben auf die Frage im Schnitt mit 4 oder 5 geantwortet. 1 ist am schlechtesten.

