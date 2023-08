Wegen Parkgebühren: Marktoberdorfer Einzelhändler fürchten um ihre Existenz

Einzelhandel macht in Marktoberdorf Front gegen Parkgebühren-Vorschlag. Warum die Händler in offenem Brief davor warnen, das kostenlose Parken abzuschaffen.

07.08.2023 | Stand: 18:28 Uhr

Der Aktionskreis Marktoberdorf lehnt die Einführung von Parkgebühren in der Innenstadt entschieden ab. Die Abschaffung des kostenlosen Kurzzeitparkens würde für die Marktoberdorfer Einzelhändler zu Umsatzeinbußen führen, da Kunden dann auf andere Städte oder das Internet ausweichen, fürchtet der Aktionskreis. Die Vorstandschaft des Vereins tritt daher in einem offenen Brief an Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell und den Stadtrat vehement für das Beibehalten des kostenlosen Parkens ein. Wie berichtet, hatte Stadtrat Thorsten Krebs (CSU) angeregt, über die Einführung von Parkgebühren in der Innenstadt nachzudenken. Diese Maßnahme könnte für eine Reduzierung des Autoverkehrs in der Innenstadt sorgen. Zudem könnte man mit den eingenommenen Parkgebühren den ÖPNV gegenfinanzieren, argumentiert Krebs.

