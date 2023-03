Am Löwenplatz in Sontheim entstehen 15 neue Wohnungen

Die Bauarbeiten für zwei Mehrfamilienhäuser mitten in Sontheim kommen gut voran. Wann die ersten Bewohner einziehen können und wie viele Anfragen es schon gibt.

16.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Wer derzeit durch Sontheim fährt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit die riesige Baustelle in der Mindelheimer Straße bemerkt haben. Die Ortsmitte bekommt ein neues Gesicht. Auf einem früheren Parkplatz am Löwenplatz entstehen zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 15 barrierefreien Mietwohnungen. Auch die Bücherei der Gemeinde soll darin eine dauerhafte Bleibe finden. Bauherr ist die Landkreiswohnungsbau (LKWB) Unterallgäu GmbH. Sie hatte das Areal vor rund zwei Jahren von der Gemeinde erworben und investiert rund 6,5 Millionen Euro in das Projekt.

