Partys an Baggerseen: Bürgermeister von Sontheim rechnet mit erneuten Problemen

Wegen ausufernder Partys und Trinkgelagen sind die Seen in Attenhausen und auch in Hetzlinshofen in den Fokus gerückt. Das sind die Konsequenzen.

24.05.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Nächtliche Randale, Schlägereien, Wildparker, haufenweise Müll: Die Situation rund um die Attenhauser Badeweiher hatte sich in den vergangenen Jahren immer weiter zugespitzt. So musste die Polizei im vergangenen Jahr beispielsweise eine Ansammlung von etwa 200 Jugendlichen wegen Beschwerden über Lautstärke und Alkoholkonsum auflösen. Sontheims Bürgermeister Alfred Gänsdorfer hatte daraufhin Konsequenzen angekündigt. Doch was ist seitdem geschehen?

Bürgermeister aus Sontheim geht von Schulabschlussfeiern am Baggersee in Attenhausen aus

Nach Angaben des Rathauschefs hat es in den vergangenen Monaten zwar kaum noch Vorfälle gegeben. Wobei er aber hinzufügt, dass er vor allem im Juni wieder mit größeren Ansammlungen am See rechnet. „Denn da werden wohl wieder Schüler ihren Schulabschluss feiern.“ Doch viel tun könne die Gemeinde im Vorfeld nicht. Gänsdorfer verweist auf eine Versammlung Ende Juli 2021, an der neben Gemeindevertretern auch ein Rechtsanwalt sowie der Fischereiverein Attenhausen und zwei weitere Eigentümer der Seen teilgenommen hatten. Man sei letztlich zu dem Schluss gekommen, dass der Gemeinde rein rechtlich praktisch die Hände gebunden sind, da sich die Attenhauser Baggerseen in Privatbesitz befinden. „Bei einem öffentlichen Badegewässer wäre das einfacher gewesen.“

Schließlich habe sich der Fischereiverein dazu entschlossen, gemeinsam mit zwei weiteren Eigentümern Verbots- beziehungsweise Hinweisschilder zu entwerfen und aufzustellen. „Das wollten wir eigentlich im Frühjahr erledigen“, erklärt Michael Merkl, Vorsitzender des Fischereivereins. Doch aus privaten Gründen habe sich alles noch einmal verzögert. „Die Entwürfe sind jetzt aber da.“ Die Beteiligten müssten noch darüber abstimmen. „Ich hoffe, dass es noch in dieser Badesaison klappt.“ Unabhängig davon sei auch geplant, Badebereiche auszuweisen, erklärt Merkl.

Zudem kündigt Gänsdorfer an, mehr Präsenz an den Seen zeigen zu wollen – etwa in Form von Mitarbeitern der Gemeinde und Mitgliedern des Fischereivereins. Seine Erfahrung zeige: „Man kann mit den Jugendlichen ganz normal reden, ohne erhobenen Zeigefinger.“ Gleichzeitig findet er es schade, dass durch solche Vorfälle die „Aufenthaltsqualität derjenigen beeinträchtig wird, die sich an die Regeln halten“.

Hetzlinshofer Weiher: Gemeinde Lachen erlässt Alkoholverbot

Auch der Baggersee in Hetzlinshofen bei Lachen war nach ausufernden Feiern und Trinkgelagen ins Visier der dortigen Gemeinde geraten. Laut Polizei kam es etwa im Juli 2020 zu einer Auseinandersetzung zwischen rund 20 jungen, teilweise stark alkoholisierten Leuten. Eine Person sei sogar bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt worden. Daher hat die Verwaltung im vergangenen Jahr eine Verordnung über ein striktes Alkoholverbot vom 1. April bis 31. Oktober im Bereich des Weihers und dessen Zufahrten erlassen. Diese Regelung gilt von 14 bis 5 Uhr. Die Satzung wurde in diesem Jahr erneuert.

Wer sich nicht daran hält, dem droht eine Geldbuße von bis zu 1000 Euro. Doch hat sich diese Maßnahme bewährt? „Im Großen und Ganzen ist es schon besser geworden, aber wir haben nicht alles auf Null gestellt“, erklärt Lachens Bürgermeister Josef Diebolder. „Dass alles okay ist, kann ich also nicht sagen.“ So gebe es immer noch Probleme, dass Flaschen nach Partys nicht weggeräumt werden oder zu Bruch gegangenen sind und überall Glasscherben herumliegen. Auch komme es vor, dass Grill-Zubehör wie Aluständer zurückgelassen werden. „Ich kann es nicht nachvollziehen. Die wollen ja auch alles schön haben und dann räumen sie den eigenen Dreck nicht auf“, erklärt der Rathauschef. Zum Glück gebe es fleißige Bürger, die beim Aufräumen helfen. Auch der Fischereiverein, der dort ein Pachtrecht habe, laufe durch und kontrolliere, ob alles in Ordnung ist.

Weitere Maßnahmen kann und will die Gemeinde nicht ergreifen. Das Problem: Auch der Hetzlinshofer See befindet sich in Privatbesitz. „Ich kann auch keinen Bauzaun drumherum aufstellen, denn ein Weiher sollte öffentlich zugänglich sein“, findet Diebolder. Er und auch der Gemeinderat hoffen auf die Einsicht der Badegäste. Aus diesem Grund werde vor jeder Badesaison aufs Neue geprüft, ob eine Verordnung noch notwendig ist, erklärt der Bürgermeister. In diesem Jahr war das der Fall.

Polizei: Kontrollen an den Baggerseen wurden gezielt verstärkt

Nach den Vorkommnissen in der jüngeren Vergangenheit legt auch die Polizei ein besonderes Augenmerk auf die Badeseen. Nach Auskunft von Dominic Geißler vom Polizeipräsidium Schwaben Süd-West wurden „die Kontrollen gezielt verstärkt“. Dies werde auch in diesem Jahr fortgesetzt. Generell würden die zuständigen Polizeiinspektionen Memmingen und Mindelheim die Seen im Memminger Umland bereits seit Jahren überprüfen – sowohl im Rahmen des täglichen Streifendienstes, als auch gezielt mit Schwerpunktkontrollen.

