OB-Wahl: Diese Kandidaten wollen in das Rathaus von Memmingen einziehen

Die Memminger Zeitung lädt am 23. Februar um 19 Uhr zur Podiumsdiskussion in das Stadttheater Memmingen ein. Zudem gibt es einen Livestream.

23.02.2023 | Stand: 10:29 Uhr

Die Memmingerinnen und Memminger wählen am 5. März ihre Oberbürgermeisterin oder ihren Oberbürgermeister. Wie berichtet, stehen vier Kandidatinnen und Kandidaten zur Auswahl. CSU und FDP haben den amtierenden Rathauschef Manfred Schilder ins Rennen geschickt, Kandidat der SPD ist Jan Rothenbacher. Die ÖDP setzt auf Krimhilde Dornach; für das Team Todenhöfer möchte Nur Sensoy ins Rathaus ziehen.

Wie steht es um die Zukunft Memmingens?

Wer sind diese Vier? Was wollen sie? Welche Vorstellungen haben sie mit Blick auf die Zukunft Memmingens? Seitdem feststeht, wer die Kandidatinnen und Kandidaten sind, hat die Memminger Zeitung diese in Porträts vorgestellt. Außerdem hatten Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Möglichkeit, uns Fragen für die Kandidaten zu schicken. Dabei ging es unter anderem um Leerstände in der Innenstadt, Bildung und Betreuung, das Rosenviertel, den Allgäu Airport sowie um das Klimaschutzkonzept. Um die vier Kandidaten weiter vorzustellen, organisiert die Memminger Zeitung eine Podiumsdiskussion – am Donnerstag, 23. Februar, um 19 Uhr im Stadttheater Memmingen.

Podiumsdiskussion am 23. Februar um 19 Uhr im Stadttheater Memmingen

Alle Kandidaten sind eingeladen, sich bei der Podiumsdiskussion zu präsentieren sowie mit den Moderatoren Markus Raffler (stellvertretender Redaktionsleiter Allgäu) und Maike Scholz (Leiterin der Lokalredaktion Memmingen) ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren. Dabei sollen nicht nur die Persönlichkeiten herausgestellt werden. Es wird auch darum gehen, wie die Zukunft Memmingens gestaltet werden soll, welche Ziele, Wünsche und Vorstellungen die Kandidaten dabei haben und nach der Wahl verfolgen wollen.

Der Eintritt zur Podiumsdiskussion der Memminger Zeitung ist frei

Wir laden Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein. Der Eintritt ist frei. Es stehen etwa 360 Sitzplätze zur Verfügung. Dabei herrscht freie Sitzwahl. Einlass ist ab 18 Uhr. Seien Sie mit dabei und erleben Sie die Kandidatinnen und Kandidaten vor Ort – beim Beantworten von Fragen zu wichtigen Zukunftsthemen der Stadt und auch bei so manchen Herausforderungen, die wir den Kandidaten stellen wollen.

Wo findet man den Livestream zur Podiumsdiskussion?

Die Podiumsdiskussion der Memminger Zeitung findet am Donnerstag, 23. Februar, um 19 Uhr im Stadttheater Memmingen statt. Der Eintritt ist frei. Es herrscht freie Platzwahl. Einlass ist ab 18 Uhr. Wer nicht mit dabei sein kann, findet den Livestream unter www.allgaeuer-zeitung.de/memmingen