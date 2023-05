Schon wieder ein Polizei-Großeinsatz im Unterallgäu: Das war die Ursache

Erneut hat ein Großaufgebot der Polizei in Ettringen für Unruhe gesorgt. Zahlreiche Beamte stürmten ein Einfamilienhaus. Was diesmal passiert ist.

09.05.2023 | Stand: 17:28 Uhr

Schon zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen hat ein Großeinsatz der Polizei in Ettringen die Bevölkerung aufgeschreckt. Ende April hatte ein Spezialkommando des LKA ein Waffenlager ausgehoben. Am Sonntag rückten erneut Einsatzkräfte an und stürmten ein Einfamilienhaus, wie Augenzeugen beobachtet hatten. Diesmal waren es aber keine Beamten des Landeskriminalamtes, sondern Streifenbesatzungen aus Bad Wörishofen und den umliegenden Orten, die nach Ettringen gerufen worden waren.

