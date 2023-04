LKA-Spezialfahnder heben illegales Waffenlager in Ettringen aus

Eine Menge offenbar verbotener Waffen ist der Polizei bei einer Durchsuchung in Ettringen in die Hände gefallen. Ein 55-jähriger Waffennarr wurde festgenommen.

27.04.2023 | Stand: 15:36 Uhr

Dieser Großeinsatz blieb in Ettringen nicht unbemerkt: Mehrere Dienstfahrzeuge der Polizei fuhren zu Wochenbeginn vor einem Anwesen in einem Wohngebiet in Ettringen vor. Augenzeugen wendeten sich dann rat- und hilfesuchend an unsere Redaktion und wollten wissen, ob das Polizeiaufgebot etwas mit der großen Razzia in Bad Wörishofen, Mindelheim, Krumbach und anderen Orten zu tun hatte.

