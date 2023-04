Razzia mit 350 Polizisten: Darum wurde auch Osbra durchsucht

Polizei und Zoll haben mutmaßliche Passfälscher in der Region festgenommen. Betroffen war auch Osbra in Bad Wörishofen und Mindelheim. Gegen die Firma wird aber nicht ermittelt.

27.04.2023 | Stand: 09:16 Uhr

Rund 350 Polizistinnen und Polizisten waren an einer der größten Razzien in unserer Region seit Jahren beteiligt. Auch in Bad Wörishofen und Mindelheim wurden die Einsatzkräfte am Mittwochvormittag vorstellig. Es ist noch nicht sehr lange her, dass in Bad Wörishofen die Razzia eines Spezialeinsatzkommandos landesweit Schlagzeilen machte. Ziel des Großeinsatzes am 11. Februar war eine Gaststätte, in der die Polizei illegale Pokerrunden vermutete. Diesmal ging es um völlig andere Vorwürfe. Polizei und Staatsanwaltschaft waren mutmaßlichen Passfälschern und Schleusern auf der Spur. Betroffen war auch die Firma Osbra im Unterallgäu. Der Firmenchef berichtet von dem Einsatz auf seinem Gelände.

