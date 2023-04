Großrazzia im Unterallgäu: 350 Einsatzkräfte durchsuchen Firmen und nehmen Verdächtige fest

Im Allgäu findet am Mittwoch eine Razzia statt. 350 Einsatzkräfte durchsuchen derzeit Firmen und Wohnungen im Unterallgäu. Die Vorwürfe sind schwerwiegend.

26.04.2023 | Stand: 13:09 Uhr

Am Mittwochmorgen versammelten sich in Krumbach auf dem Parkplatz des Stadtsaals zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und des Zolls, im Saal wurde ein Einsatzzentrum eingerichtet. Auf Nachfrage der Redaktion wollte die Polizei zu diesem Zeitpunkt aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Auskunft erteilen. Gegen 9 Uhr rückte Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben/West, der selbst im Lagezentrum vor Ort ist, erste Informationen heraus: Mehrere Objekte im Landkreis Günzburg und Landkreis Unterallgäu wurden zeitgleich durchsucht und mehrere Hauptverdächtige festgenommen.

Durchsuchungen in Krumbach, Ellzee, Mindelheim und Bad Wörishofen

Der Einsatz läuft noch, derzeit werden in zwei Firmen in Krumbach und jeweils einer Firma in Ellzee, Mindelheim und Bad Wörishofen mögliche Beweise sichergestellt. Hintergrund ist laut Polizei ein umfangreiches Verfahren wegen des Verdachts der banden- und gewerbsmäßigen Urkundenfälschung, des Einschleusens von Ausländern sowie des Vorenthaltens sowie Veruntreuens von Arbeitsentgelt und illegaler Beschäftigung. Laut Polizei gibt es fünf Hauptbeschuldigte, eine Frau und vier Männer. Die Frau soll Mitarbeiterin des Landratsamts Günzburg sein.

Die Einsatzkräfte durchsuchen laut Polizei auf richterliche Anordnung des AmtsgerichtsMemmingen hin insgesamt sieben Firmen sowie die Wohnräume von 23 weiteren Beschuldigten in mehreren Gemeinden und Städten. Den Durchsuchungen voraus gingen umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen und des Hauptzollamts Augsburg. Auch zahlreiche ausländische Bürgerinnen und Bürger wurden vorläufig festgenommen, um im Krumbacher Stadtsaal ihre echten Personalien festzustellen. Es sind auch Dolmetscher im Einsatz.

Polizei durchsucht Firmen in Schwaben: Es geht um gefälschte Ausweise

Laut dem Polizeisprecher geht es um folgendes: Bürger aus Drittstaaten, die keine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis haben, sollen mit falschen EU-Pässen versorgt und über eine Leiharbeitsfirma bei mehreren Firmen angestellt worden sein. Die Polizei wird im Laufe des Tages weitere Informationen über den noch laufenden Einsatz geben. (mit AZ)

Großeinsatz der Polizei in Mindelheim und Bad Wörishofen: Firmen im Unterallgäu werden durchsucht

Die Durchsuchungsaktion im Unterallgäu hat offenbar nichts mit der gestrigen Großrazzia gegen einen Syrer in Kempten zu tun. Er wurde wegen des Verdachts auf Planung eines Sprengstoffanschlags und der Beihilfe dazu festgenommen.

Razzia in Bad Wörishofen - Polizei stürmte im Februar Gaststätte wegen illegalen Glückspiels

Erst im Februar hat die Polizei eine große Razzia im Unterallgäu durchgeführt. Damals stürmten die Einsatzkräfte eine Gaststätte im Gewerbegebiet von Bad Wörishofen. Es bestand der Verdacht des illegalen Glückspiels. So befand sich ein Sportwetten-Automat in dem Gasthaus, der bereits Monate zuvor ins Visier der Ermittler rückte. Für diesen gab es Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge keine Genehmigung. Als dann die Polizei die Mitteilung erreichte, dass in der Gaststätte auch noch illegale Pokerrunden abgehalten würden, planten die Ermittler die Razzia.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.