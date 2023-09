Großeinsatz an A96-Tankstelle Türkheim: Polizei nimmt einen Mann fest

Randale an einer Türkheimer Tankstelle hat einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Vorausgegangen war offenbar eine Bedrohung.

12.09.2023 | Stand: 15:54 Uhr

Ein Großeinsatz der Polizei an der A96-Tankstelle bei Türkheim hat am Dienstagvormittag für Aufsehen gesorgt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten waren mehrere Einsatzfahrzeuge und etwa 20 Polizistinnen und Polizisten vor Ort. Was sich genau zugetragen hat, könne man noch nicht sagen, teilte eine Sprecherin mit.

Fest stehe, dass es kurz vor 11 Uhr zu einer Bedrohung auf dem Gelände der Tankstelle gekommen sei, berichtet die Sprecherin. Die genauen Umstände würden derzeit ermittelt. Der festgenommene Mann sei mittlerweile in eine Fachklinik gebracht worden.

Die Polizei hatte das Tankstellen-Gelände bei Türkheim zunächst abgeriegelt

Die Polizei hatte das weitläufige Areal der Raststätte an der A96 bei Türkheim zunächst abgeriegelt. Diese Sperrung sei mittlerweile aufgehoben, teilte die Polizei gegen 13.15 Uhr mit.

Dieser Artikel wird laufend ergänzt.

