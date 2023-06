Die Bauarbeiten für das neue Schwimmbad in Memmingen beginnen

Das alte Freibad in Memmingen ist fast vollständig abgerissen. Die Bauarbeiten für das neue Kombibad haben indes schon begonnen. Wie es nun weitergeht.

07.06.2023 | Stand: 11:20 Uhr

Auch wenn das Memminger Freibad kein Karibiktraumstrand war, sind viele dort gerne baden gegangen. So, wie das Gelände gerade aussieht, wäre dort höchstens noch ein Schlammbad möglich, aber man kann wohl stark bezweifeln, ob der Baustellenschlamm eine heilsame Wirkung hat. Inzwischen ist das alte Freibad fast vollständig abgerissen. Währenddessen starten schon die ersten Arbeiten für das neue Bad.

Letzte Abrissarbeiten: bis Ende Juli soll das alte Freibad komplett abgebaut sein.

Aktuell werden bei den beiden Schwimmbecken noch die Wände abgefräst. Danach werden die Schutthaufen abtransportiert und damit die letzten Überbleibsel des alten Freibads beseitigt. Voraussichtlich bis Ende Juli werden die Bagger alles abgerissen haben, teilte die Stadt unserer Redaktion auf Anfrage mit. Damit seien die Abrissarbeiten noch im Rahmen des Terminplans.

64 Jahre lang war das Memminger Freibad in Betrieb, es ist also älter als so mancher Badegast, der vergangenes Jahr noch fröhlich planschte. Doch es soll gar nicht zu viel Nostalgie aufkommen, denn lange Zeit, um Abschied zu nehmen bleibt nicht.

Erste Bauarbeiten für das neue Kombibad: Bohrung für die moderne Wärmepumpe ab Mitte Juli

Die Arbeiten für das neue Kombibad gehen schon los. Eine Spezialtiefbaufirma beginnt gerade damit, Spundwände zu setzen. Das ist der erste Schritt, bevor die Bauarbeiten für das Bad starten. Die Spundwände bestehen aus Stahl und werden in den Boden gesetzt, um die Baugrube abzusichern. Sie sollen verhindern, dass Erde von den Seiten abrutscht oder Wasser von außen auf die Baustelle eindringt.

Mitte Juli werden Brunnen für die Grundwasserwärmepumpen gebohrt. Das neue Kombibad soll nämlich extrem energiesparend werden. Durch die Wärmepumpe kann das Kombibad fast emissionsfrei beheizt werden. Eine echte Innovation – nur zwei weitere Schwimmbäder in ganz Deutschland nutzen diese Technologie.

Mitte 2026 soll das neue Kombibad fertig sein. Bis dahin müssen die Memminger auf Freibäder und Badeseen in der Umgebung ausweichen, wenn sie sich erfrischen wollen.