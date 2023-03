"Terror" im Landestheater: Die Zuschauer spielen Richter

Ferdinand von Schirach verhandelt im experimentellen Gerichtsdrama „Terror“ ein moralisches Dilemma. Am Ende muss das Publikum im Landestheater Farbe bekennen.

27.03.2023 | Stand: 17:20 Uhr

Ist dieser Mann des Mordes an 164 Menschen schuldig? Oder wird er freigesprochen? Am Ende des Schauspiels „Terror“ von Ferdinand von Schirach müssen im Landestheater in Memmingen 245 Zuschauerinnen und Zuschauer über diese existenzielle Frage entscheiden. Sie haben eine spannende Gerichtsverhandlung verfolgt; angeklagt ist der Pilot eines Kampfjets der Bundeswehr. Eigenmächtig hat er ein Passagierflugzeug abgeschossen, das von einem Terroristen entführt worden war, der es in ein volles Fußballstadion steuern wollte. Der Richter auf der Bühne (Klaus Philipp) hat die Theaterbesucher zu Mit-Richtern erklärt. Freisprechen oder Verurteilen, das ist nun, nach 100 Verhandlungs-Minuten samt flammenden Plädoyers die Frage.

