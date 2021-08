Transall auf Abschiedstour im Allgäu

50 Jahre alte Bundeswehrmaschine landet am Mittwoch am Allgäu Airport Memmingen. Warum auch die Menschen im benachbarten Tannheim gespannt sein können.

17.08.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Flugzeugfreunde und so genannte Planespotter freuen sich auf diesen Mittwoch: Am 18. August kommt eine Transall im Rahmen ihrer Abschlusstour „Goodbye Transall“ an den Allgäu Airport Memmingen. Im Laufe des Vormittags wird die Militärmaschine erst im benachbarten Tannheim einen "Low Approch" machen, also die Landebahn des dortigen Flughafens anfliegen, ohne jedoch dabei aufzusetzen, und dann am ehemaligen Bundeswehrflughafen in Memmingerberg (Unterallgäu) landen. Dort soll es ein kleines Rahmenprogramm geben.

Ein Stück deutsche Militärgeschichte geht mit diesem Flugzeug zu Ende: Die Transall C-160 geht nach über 50 Jahren im Dienst der Bundeswehr in den Ruhestand. Nun tritt das militärische Transportflugzeug einen letzten großen Rundflug an: Die Goodbye Tour quer durch die Bundesrepublik. Nachdem Nord- und Ostdeutschland bereits angeflogen wurden, macht sich die sogenannte „Retrobrummel“ nun mit neuer Lackierung auf den Weg in den Westen und den Süden Deutschlands. 2017 war die Maschine schon mal auf dem Allgäu Airport, heißt es aus Planespotter-Kreisen. Damals war sie noch beim Lufttransportgeschwader (LTG) 61 in Landsberg stationiert, bevor sie nach dessen Auflösung nach Hohn überführt wurde.