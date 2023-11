Wo gibt es in Türkheim Platz für Flüchtlinge?

Der Landkreis sucht händeringend Unterkünfte für Geflüchtete. Bürgermeister Christian Kähler will nun mit dem Gemeinderat Möglichkeiten in Türkheim ausloten.

08.11.2023 | Stand: 15:32 Uhr

Zum Stichtag 18. Oktober 2023 lebten in Türkheim 22 Asylbewerberinnen bzw. Asylbewerber sowie Geflüchtete in staatlichen Unterkünften . Insgesamt hat der Wertachmarkt knapp 7500 Einwohner. „Wir brauchen die Gemeinden“, sagte Landrat Alex Eder jüngst im Interview zur Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Unterallgäu , denn: „Wenn wir in den Gemeinden keine Unterkünfte schaffen, dann schaffen wir im Landkreis keine.“

