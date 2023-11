Kinder leiden unter Vandalismus im Waldkindergarten Türkheim

Seit Monaten wird der Lagerplatz der Waldfüchse immer wieder von Unbekannten verwüstet. Astzelte und Spielbauten der Kinder werden regelmäßig niedergetrampelt.

07.11.2023 | Stand: 08:33 Uhr

Wer macht denn sowas ? Das fragen sich seit einigen Monaten Kinder, Eltern, Bundesfreiwilligendienstler und Pädagoginnen des Waldkindergartens Türkheim . Denn immer wieder wird der Lagerplatz der "Waldfüchse" von Unbekannten verwüstet und sinnlos zerstört. Meist an Wochenenden, Ferien- und Feiertagen hausten die Vandalen immer wieder und die Verantwortlichen sahen sich daher wieder einmal genötigt, die Polizei in Bad Wörishofen einzuschalten - bislang jedoch ohne Ergebnis. Vor allem die Kinder leiden sehr unter den sinnlosen Zerstörungen und wünschen sich, dass der Lagerplatz der Gruppe respektiert wird.

Kindern im Türkheimer Waldkindergarten tut die natürliche Umgebung gut

Den Kindern selbst tut der Wald jedenfalls rundum gut, sagen die Verantwortlichen des Trägervereins: Ungefähr fünf Stunden verbringen die meisten Kinder an fünf Tagen der Woche mit Singen, Spielen, handwerklichen Arbeiten, Naturbeobachtungen und Stille im Freien. Der Treffpunkt dazu ist morgens, außerhalb des Waldes an der „Schutzhütte“, wo Beginn und Abschluss des gemeinsamen Vormittags stattfinden.

Die Kinder lernen hier vieles über die Natur und sich selbst: Wie heißen die gestreiften Spinnen, die im Spätsommer so zahlreich am Wiesenrain der Schutzhütte krabbeln? Wie ist das Wetter heute? Fühlt es sich nasskalt oder angenehm sonnig an? Sehen wir die Berge heute von unserem morgendlichen Sammelplatz aus?

Wie viel Ausdauer braucht es, einen längeren Spaziergang zu bewältigen oder ein Holzschwert selbst zu schnitzen? Aus welchen Früchten können wir uns eine Kette fädeln, ohne den Pflanzen zu schaden? Wie bauen wir ein Tipi aus liegengebliebenen Ästen? Wie machen wir für unsere selbst genähten Hosentaschenzwerge einen eigenen Spielplatz mit Klettergerüst, Rutschbahn, Karussell und Zwergenhäuschen ganz aus dem, was der Lagerplatz im Wald bereithält?

Dabei ist Eltern genauso wie den Pädagoginnen und den „BuFDis“ wichtig, dass die Kinder in täglichen Ritualen Sicherheit finden und sich spielerisch in Konzentration und Stille üben. Vor allem aber, dass ihre Kreativität angeregt wird durch nicht vorgefertigtes Naturmaterial, das der Wald eben zum Spiel anbietet. Die Kinder fühlen sich pudelwohl im Wald und das freut auch Eltern und Pädagoginnen.

Kinder des Waldkindergartens Türkheim stören Pflanzen und Tiere nicht

Umso schmerzlicher ist es für alle Beteiligten des Trägervereins Waldkindergarten Waldfüchse, dass der Lagerplatz im Wald immer wieder Zerstörung und Vandalismus ausgesetzt ist. Regelmäßig wurden immer wieder mühsam gebaute Astzelte und mit viel Liebe konstruierte winzige Spielbauten niedergetrampelt und auseinandergerissen. Vor einem Jahr wurden auch auf dem Gelände wachsende Bäume und von den Kindern genutzte Sitzbänke mutwillig zerstört.

Die Pädagoginnen haben schon Förster aus der Umgebung um eine Einschätzung des möglichen „Störfaktors“ für Flora und Fauna während der rund 2,5 Stunden Kindergartenzeit im Wald gebeten. Sie haben bisher noch immer die Antwort bekommen, dass von den spielenden Kindern keine Störung für Tiere und Pflanzenwelt ausgeht, vor allem, da der Lagerplatz von gut frequentierten Spazierwegen umgeben ist. Jetzt hoffen die Waldfüchse, dass dieser öffentliche Aufruf etwas hilft, um den sinnlosen Zerstörungen Einhalt zu gebieten. Hinweise zu den möglichen Tätern nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/ 96800 entgegen. (mit mz)