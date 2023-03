Sieben Mountainbike-Touren im Allgäu - auch für Einsteiger

Mountainbiken liegt bereits seit Jahren im Trend. Wer in diesem Jahr auch damit anfangen möchte, findet hier sieben einsteigerfreundliche Touren im Allgäu.

Ist es noch eine Trendsportart? Nein, eigentlich nicht. Das Mountainbiken erfreut sich jedoch weiterhin immer größerer Beliebtheit. Immer mehr Menschen zieht es auf die Drahtesel mit der dicken Bereifung. Das zeigt sich vor allem in Urlaubsregionen in den Alpen wie dem Allgäu. Erst kürzlich ist die Region bei einer Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) auf Platz drei der meistbefahrenen Radreiseregionen Deutschlands gelandet. Neben zahlreichen Radwegen, entlang an Flüssen und durch Wälder hat das Allgäu aber auch viele schöne Mountainbike-Strecken zu bieten. In diesem Artikel haben wir Ihnen sieben der schönsten Touren, die sich größtenteils auch gut für Einsteiger eignen, aufgelistet. Eine gewisse Grund-Kondition ist jedoch bei allen Touren vorausgesetzt.

Sieben leichte bis mittelschwere Mountainbike-Touren im Allgäu

Mountainbike-Tour zum Giebelhaus im Hintersteiner Tal (leicht)

Mountainbike-Rund-Tour um den Grüntensee (leicht)

Lechzopf-Runde im Lechtal in Tirol

Mittelberg-Rottachsee-Runde (leicht)

Mountainbike-Tour zur Kreuzleshöhe (leicht)

Hauchenbergrunde (mittel)

Mountainbike-Tour im Hopferwald (mittel)

Mountainbike-Tour zum Giebelhaus im Hintersteiner Tal

Distanz: 11,1 km (Hinweg)

Dauer: 50 Minuten (Hinweg)

Höhenmeter: 235 Meter

Schwierigkeit: leicht

Wer mit dem Mountainbiken beginnen möchte, wird mit der Tour zum Giebelhaus im Hintersteiner Tal womöglich seine Freude an dem Sport finden. Die Straße ist durchgehend asphaltiert und bietet somit ein einsteigerfreundliches Terrain. Zwar geht es stetig bergauf, jedoch sehr gleichmäßig und nicht zu anstrengend. Als Einstieg bietet sich der Parkplatz "Säge" in Hinterstein (kostenpflichtig) an. Wer nach der gut elf Kilometer langen Strecke noch nicht genug hat, der kann noch weiter ins Obertal fahren. Dort warten mit der Alpe Engeratsgund, der Sennalpe Laufbichl und der Alpe Plättele noch viele weitere Einkehrmöglichkeiten. Zurück geht es über dieselbe Strecke - aber bergab.

Mountainbike-Rund-Tour um den Grüntensee

Distanz: 22,5 km

Dauer: 3 Stunden

Höhenmeter: 579 Meter

Schwierigkeit: leicht

Bereits etwas anspruchsvoller wird es auf der Rundtour um den Grüntensee. Auf der Route lässt sich das 1961 angelegte Wasserrückhaltebecken der Wertach aus den verschiedensten Blickwinkeln sehen. Ein möglicher Einstiegspunkt bietet der Markt Wertach. Die Tour verläuft über Hinterreute, die Buronlifte, Reichenbach, Haslach, Faistenoy, Oberellegg, Gereute und wieder zurück nach Wertach. Entlang der Route gibt es zahlreiche Einkehrmöglichkeiten. Wer mit dem Mountainbiken erst beginnt, findet hier zahlreiche, hilfreiche Tipps für Anfänger.

Rund um den Grüntensee führt die Route. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Lechzopf-Runde im Tiroler Lechtal

Distanz: 26,3 km

Dauer: 2,5 Stunden

Höhenmeter: 143 Meter

Schwierigkeit: leicht

Noch näher am Wasser sind Radelnde auf der Lechzopf-Runde im benachbarten Tiroler Lechtal. Los geht es am Naturparkhaus in Elmen. Die Route führt etwas oberhalb des Lechs bis nach Forchach. Dort geht es schließlich über die Forchacher Hängebrücke über den Lech. Der Rückweg verläuft nun auf der anderen Uferseite entlang des Flusses - ohne große Steigungen. (Lesen Sie auch: Das sind die schönsten Radel-Touren im Allgäu)

Mittelberg-Rottachsee-Runde

Distanz: 17 km

Dauer: 2 Stunden

Höhenmeter: 412 Meter

Schwierigkeit: leicht

Startpunkt dieser Runde ist in Mittelberg bei Oy. Die Route führt hinab nach Faistenoy. Von dort geht es bergauf in den Berschwald. Über Burgkranzegg verläuft die Tour weiter nach Petersthal und von dort eine Weile entlang des südöstlichen Ufers des Rottachspeichersees. Nach einem kurzen Schlenker unter der A7 hindurch geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt nach Mittelberg.

Die Route führt auch entlang des Rottachspeichersees. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Wie der Start in die Mountainbike-Saison gelingt, verrät hier ein Trainer vom Deutschen Alpenverein. Die Tipps richten sich sowohl an Anfänger, als auch an Fortgeschrittene.

Mountainbike-Tour zur Kreuzleshöhe

Distanz: 21 km

Dauer: 3 Stunden

Höhenmeter: 357 Meter

Schwierigkeit: leicht

Kurvenreich geht es auf der Strecke zur Kreuzleshöhe bei Buchenberg zu. Startpunkt ist der Parkplatz der Schwärzenlifte in Eschach. Dem Nordic Walking Parkour folgend führt die Route bis zur Schwedenschanze. Dort empfiehlt sich ein Abstecher zur Kreuzleshöhe. Bei gutem Wetter bietet sich von dem Aussichtspunkt ein schöner Ausblick in alle Himmelsrichtungen. Zurück auf dem Rundweg, geht es über die Jägerhütte zurück nach Eschach. Dort befindet sich auch der Panorama-Bike-Park - für all diejenigen, die sich mal in einem Bike-Park über Rampen und Schanzen probieren wollen.

In Eschach befindet sich auch der Panorama-Bike-Park. Bild: Martina Diemand (Archiv)

Hauchenbergrunde

Distanz: 14,66 km

Dauer: 2 Stunden

Höhenmeter: 382 Meter

Schwierigkeit: mittel

Etwas anspruchsvoller wird es auf der Hauchenbergrunde. Der Weg führt zunächst über den Carl-Hirnbein-Weg von Weitnau aus bergauf durch den Wald. Der Erlebniswanderweg bietet besonders für Kinder einige Spiel- und Informationsstationen. Nach einer kurzen Abfahrt führt die Route nun auf den Hauchenberg hinauf. Kurz vor dem Grat geht der Weg eigentlich wieder bergab. Doch hier empfiehlt es sich, weiter bis zum Aussichtsturm "Alpkönigblick" zu fahren. Denn von dort hat man einen schönen Rundumblick von der Zugspitze über die Allgäuer Alpen bis hin zum Schweizer Säntis. Und bei guter Sicht vom Bodensee über das Westallgäu bis ins Illertal. Zurück geht es über Waltrams und Eisenbolz nach Weitnau. (Lesen Sie auch: Mit Tipps von Outdoor-Expertin: So gelingt die erste Bikepacking-Tour)

Mountainbike-Tour im Hopferwald

Distanz: 24,5 km

Dauer: 3 Stunden

Höhenmeter: 491 Meter

Schwierigkeit: mittel

Auch diese Tour hat es zum Teil etwas in sich, mit steilen, aber nicht zu langen Anstiegen. Startpunkt ist Roßhaupten. Die Runde führt durch den Hopferwald über die zwei Höhenzüge "Felsen" und "Senkele". Oben bietet sich ein schöner Blick auf die Füssener Umgebung. Einkehrmöglichkeiten gibt es zahlreiche: am Faulensee, die Alpe Beichelstein und in den umliegenden Dörfern.