Nach Corona: Das Kunsthaus Bregenz lockt wieder mehr Besucher an

Nach mageren Corona-Jahren wächst die Besucherzahl im Kunsthaus Bregenz auf über 50.000. Das Ausstellungsjahr 2023 startet mit Kunststar Valie Export.

25.11.2022 | Stand: 17:45 Uhr

Die Corona-Jahre waren für das Kunsthaus in Bregenz (KUB) magere Jahre hinsichtlich der Publikumsresonanz. 2020 und 2021 fanden jeweils nur rund 30.000 Besucherinnen und Besucher in das renommierte Ausstellungshaus am Bodensee – allerdings bei mehrwöchigen oder mehrmonatigen pandemiebedingten Schließzeiten. Heuer schaut’s schon wieder viel besser aus: Bis Anfang November haben fast 46.000 Kunstinteressierte ein Ticket gelöst, bis Jahresende rechnet Direktor Thomas Trummer sogar mit 55.000 Besuchern, wobei die Sommerschau mit dem US-Künstler Jordan Wolfson mit über 19.000 Besuchern den Löwenanteil beisteuerte.

