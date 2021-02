So bereitet sich die Polizei auf die Nordische Ski WM vor

Seit 2016 plant die Polizei den Einsatz bei der Nordische Ski WM in Oberstdorf. Der Fokus liegt auf den Corona-Regeln. Außerdem gibt es eine Video-Überwachung.

12.02.2021 | Stand: 11:36 Uhr

In Oberstdorf laufen die Vorbereitungen auf die Nordische Ski WM in Oberstdorf. Auch die Polizei rüstet sich für das Sportereignis. Der Fokus wird dabei auf den Corona-Regeln liegen, heißt es in einer Mitteilung. Auch eine "moderne Videoüberwachung" ist geplant.

Bereits 2016 hat das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West angefangen zu planen. Dabei konnte es bereits auf Erfahrungen aus den Einsätzen anlässlich der jährlichen Vier-Schanzen-Tournee, der Tour de Ski und der Ski-Flug-WM 2018 setzen. Als dann die Corona-Pandemie begann, musste die Polizei sich stets aufs neue an die veränderten Bedingungen anpassen. "Alle Konzepte sind laufend auf die neue Lage zugeschnitten worden und die Einsatzkräfte sind auch auf besondere Ereignisse im Einsatzverlauf vorbereitet."

Polizei-Einsatzleiter freut sich trotz Corona auf die Nordische Ski WM in Oberstdorf

Einsatzleiter Sven-Oliver Klinke bleibt dennoch positiv: „Wir freuen uns auf die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oberstdorf, auch wenn die Bedingungen anders sind als erwartet.“ Dem Präsidium sei es wichtig gewesen, sich von Anfang an in den Gremien der Organisatoren einzubringen, um sich kennenzulernen und die einzelnen Sparten verstehehen zu können.

Was ist eigentlich die Nordische Ski-WM 2021?

1 von 9 Ab Ende Februar geht es im Allgäu in Sachen Wintersport wieder hoch, weit und schnell her: Die Nordischen Skiweltmeisterschaften finden in Oberstdorf statt. Die besten Sportler aus aller Welt messen sich im Skispringen, Langlauf und der Nordischen Kombination. Was macht die Nordische Ski-WM aus? Worum geht es bei den einzelnen Disziplinen? Die Bildergalerie erklärt das Wichtigste in Kürze. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Ab Ende Februar geht es im Allgäu in Sachen Wintersport wieder hoch, weit und schnell her: Die Nordischen Skiweltmeisterschaften finden in Oberstdorf statt. Die besten Sportler aus aller Welt messen sich im Skispringen, Langlauf und der Nordischen Kombination. Was macht die Nordische Ski-WM aus? Worum geht es bei den einzelnen Disziplinen? Die Bildergalerie erklärt das Wichtigste in Kürze. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 2 von 9 Bereits seit 1924 gibt es die Nordische Ski-WM. Bei den zugehörigen Wettkämpfen messen sich die Besten der Skisportarten Skilanglauf, Skispringen und der Nordischen Kombination. Mittlerweile findet die Nordische Ski-WM alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren statt. So auch 2021 in Oberstdorf im Allgäu. Veranstalter der WM ist der Weltskiverband FIS. Auf dem Foto ist die WM-Skisprung-Arena am Schattenberg zu sehen. Hier findet auch jedes Jahr das Eröffnungsspringen der Vierschanzentournee statt. Bild: Ralf Lienert Bereits seit 1924 gibt es die Nordische Ski-WM. Bei den zugehörigen Wettkämpfen messen sich die Besten der Skisportarten Skilanglauf, Skispringen und der Nordischen Kombination. Mittlerweile findet die Nordische Ski-WM alle zwei Jahre in den ungeraden Jahren statt. So auch 2021 in Oberstdorf im Allgäu. Veranstalter der WM ist der Weltskiverband FIS. Auf dem Foto ist die WM-Skisprung-Arena am Schattenberg zu sehen. Hier findet auch jedes Jahr das Eröffnungsspringen der Vierschanzentournee statt. Bild: Ralf Lienert 3 von 9 Eine der Disziplinen, in der sich die Sportler bei der Nordischen Ski-WM messen, ist das Skispringen. Ein Wettbewerb besteht dabei in der Regel aus einem Qualifikationsdurchgang sowie zwei Wertungsdurchgängen. Die besten 50 Springer aus der Qualifikation kommen in den Hauptwettbewerb. Dieser wird dann in zwei Durchgängen ausgetragen, wobei im zweiten Durchgang nur die 30 Besten des ersten Durchgangs teilnehmen dürfen. Das Foto zeigt den Nordischen Kombinierer Johannes Rydzek aus dem Allgäu. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Eine der Disziplinen, in der sich die Sportler bei der Nordischen Ski-WM messen, ist das Skispringen. Ein Wettbewerb besteht dabei in der Regel aus einem Qualifikationsdurchgang sowie zwei Wertungsdurchgängen. Die besten 50 Springer aus der Qualifikation kommen in den Hauptwettbewerb. Dieser wird dann in zwei Durchgängen ausgetragen, wobei im zweiten Durchgang nur die 30 Besten des ersten Durchgangs teilnehmen dürfen. Das Foto zeigt den Nordischen Kombinierer Johannes Rydzek aus dem Allgäu. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 4 von 9 Jeder Sprung wird von der Jury mit einer Punktzahl bewertet. Diese setzen sich zu gleichen Teilen aus den Punkten für die Weite und den Haltungsnoten zusammen. Für die Platzierung werden die Punkte aus beiden Wertungsgängen addiert. Sieger ist der Springer mit der höchsten Punktzahl. Seit 1988 werden auch Mannschaftsspringen durchgeführt, bei denen jeweils vier Springer pro Nation starten. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Jeder Sprung wird von der Jury mit einer Punktzahl bewertet. Diese setzen sich zu gleichen Teilen aus den Punkten für die Weite und den Haltungsnoten zusammen. Für die Platzierung werden die Punkte aus beiden Wertungsgängen addiert. Sieger ist der Springer mit der höchsten Punktzahl. Seit 1988 werden auch Mannschaftsspringen durchgeführt, bei denen jeweils vier Springer pro Nation starten. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 5 von 9 Eine weitere Disziplin bei der Nordischen Ski-WM ist das Langlaufen. Mit leichten Langlaufski messen sich die Sportler auf präparierten Loipen. Bei der Skating-Technik ähnelt der Bewegungsablauf dem von Inline-Skatern und Eisschnellläufern. Durch wechselseitige Beinabstöße mit dem aufgekanteten Ski bewegen sich die Läufer fort. Zusätzlich werden Laufstöcke eingesetzt, um einen besseren Vortrieb zu bekommen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Eine weitere Disziplin bei der Nordischen Ski-WM ist das Langlaufen. Mit leichten Langlaufski messen sich die Sportler auf präparierten Loipen. Bei der Skating-Technik ähnelt der Bewegungsablauf dem von Inline-Skatern und Eisschnellläufern. Durch wechselseitige Beinabstöße mit dem aufgekanteten Ski bewegen sich die Läufer fort. Zusätzlich werden Laufstöcke eingesetzt, um einen besseren Vortrieb zu bekommen. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 6 von 9 Eine Besonderheit ist hierbei der seit 2003 etablierte Skiathlon, bei dem die beiden Laufstile aufeinander folgend kombiniert werden. Die Läufer gehen im Massenstart im klassischen Stil auf die Strecke und wechseln nach der Hälfte des Rennens die Ausrüstung und Lauftechnik für den freien Stil. Bei der WM gibt es die Disziplinen: Sprint, Team-Sprint, Einzel klassisch, Massenstart, Skiathlon und Staffel. Bei der WM in Seefeld wurde Sofie Krehl vom SC Oberstdorf 25. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Eine Besonderheit ist hierbei der seit 2003 etablierte Skiathlon, bei dem die beiden Laufstile aufeinander folgend kombiniert werden. Die Läufer gehen im Massenstart im klassischen Stil auf die Strecke und wechseln nach der Hälfte des Rennens die Ausrüstung und Lauftechnik für den freien Stil. Bei der WM gibt es die Disziplinen: Sprint, Team-Sprint, Einzel klassisch, Massenstart, Skiathlon und Staffel. Bei der WM in Seefeld wurde Sofie Krehl vom SC Oberstdorf 25. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 7 von 9 Eine weitere Disziplin bei der Nordischen Ski-WM ist die Nordische Kombination. Diese vereint das Skispringen und Langlaufen (Skating). Folgende Wettbewerbe werden ausgetragen: Einzel Normalschanze, Einzel Großschanze und der Mannschaftswettbewerb. Bei den Einzelwettbewerben absolvieren die nordischen Kombinierer einen Sprung von der Normal- oder Großschanze und anschließend den Langlauf. Das Foto zeigt Vinzenz Geiger bei der WM in Seefeld. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Eine weitere Disziplin bei der Nordischen Ski-WM ist die Nordische Kombination. Diese vereint das Skispringen und Langlaufen (Skating). Folgende Wettbewerbe werden ausgetragen: Einzel Normalschanze, Einzel Großschanze und der Mannschaftswettbewerb. Bei den Einzelwettbewerben absolvieren die nordischen Kombinierer einen Sprung von der Normal- oder Großschanze und anschließend den Langlauf. Das Foto zeigt Vinzenz Geiger bei der WM in Seefeld. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 8 von 9 Die Punkteabstände nach dem Springen werden nach der sogenannten Gundersen-Methode in Laufrückstände umgerechnet. Mit den errechneten Zeitabständen werden die Sportler anschließend in die Loipe geschickt, dabei startet der Sieger des Springens zuerst. Der Athlet, der die Ziellinie als Erster überquert, hat das Rennen gewonnen. Beim Mannschaftswettkampf findet nach dem Springen der vier Athleten die Staffel im Langlauf statt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Die Punkteabstände nach dem Springen werden nach der sogenannten Gundersen-Methode in Laufrückstände umgerechnet. Mit den errechneten Zeitabständen werden die Sportler anschließend in die Loipe geschickt, dabei startet der Sieger des Springens zuerst. Der Athlet, der die Ziellinie als Erster überquert, hat das Rennen gewonnen. Beim Mannschaftswettkampf findet nach dem Springen der vier Athleten die Staffel im Langlauf statt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 9 von 9 2021 findet die Nordische Ski-WM in Oberstdorf statt. Mit von der Partie ist auch Olympiasieger Johannes Rydzek, der nordische Kombinierer, der sich auf dem Bild im September 2020 von Maskottchen "Nordi" tragen lässt. Für die Nordische Ski-WM wurde das Stadion in Oberstdorf umgebaut und saniert. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild) 2021 findet die Nordische Ski-WM in Oberstdorf statt. Mit von der Partie ist auch Olympiasieger Johannes Rydzek, der nordische Kombinierer, der sich auf dem Bild im September 2020 von Maskottchen "Nordi" tragen lässt. Für die Nordische Ski-WM wurde das Stadion in Oberstdorf umgebaut und saniert. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild) 1 von 9 Ab Ende Februar geht es im Allgäu in Sachen Wintersport wieder hoch, weit und schnell her: Die Nordischen Skiweltmeisterschaften finden in Oberstdorf statt. Die besten Sportler aus aller Welt messen sich im Skispringen, Langlauf und der Nordischen Kombination. Was macht die Nordische Ski-WM aus? Worum geht es bei den einzelnen Disziplinen? Die Bildergalerie erklärt das Wichtigste in Kürze. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Ab Ende Februar geht es im Allgäu in Sachen Wintersport wieder hoch, weit und schnell her: Die Nordischen Skiweltmeisterschaften finden in Oberstdorf statt. Die besten Sportler aus aller Welt messen sich im Skispringen, Langlauf und der Nordischen Kombination. Was macht die Nordische Ski-WM aus? Worum geht es bei den einzelnen Disziplinen? Die Bildergalerie erklärt das Wichtigste in Kürze. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Auch wenn die Nordische Ski WM aufgrund der Corona-Bestimmungen ohne Zuschauer stattfinden muss, bleibt laut Polizei der Charakter einer international beachtetet Weltmeisterschaft erhalten: Der Veranstalter erwartet hunderte Sportler mit ihren Betreuern aus über 60 Nationen. Insgesamt werden mehrere tausend haupt- und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ihren Beitrag leisten. "Das weltweite Medieninteresse unterstreicht die große Bedeutung dieses Sportereignisses. Die Verantwortlichen haben ein umfangreiches Maßnahmenpaket aufgelegt, um die Gesundheit und Sicherheit aller zu schützen."

Polizei rechnet mit eingeschränkten Parkplatzkapazitäten in Oberstdorf während der Nordischen Ski WM

Dazu gehört beispielsweise ein strenges Hygienekonzept, das auch für die eingesetzten Polizisten gilt. Für die Dauer der Weltmeisterschaften errichtet die Polizei außerdem eine moderne Videoüberwachungsanlage. "Sie dient der Sicherheit aller Veranstaltungsteilnehmerinnen und Veranstaltungsteilnehmer sowie der Bürgerinnen und Bürger im Großraum Oberstdorf. Die überwachten Flächen sind entsprechend gekennzeichnet", heißt es in der Mitteilung.

Die Polizisten werden sich offenbar darauf konzentrieren, die Einhaltung der Corona-Regeln sicherzustellen. Sie rechen damit, dass die Parkplatzkapazitäten im Großraum Oberstdorf vor allem an den Wochenenden und bei gutem Wetter stark eingeschränkt sind.

„Wir vertrauen auf das Verständnis und die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere wenn es um die Einhaltung der aktuell gültigen Infektionsschutzregelungen geht." appelliert Polizeioberrat Klinke. "Die Polizei wird flexibel, lageangepasst und mit dem nötigen Fingerspitzengefühl agieren.“

Jüngst stellten sich Oberstdorfer Hoteliers hinter die Nordische Ski WM.

