Hier kann man bei den Königsschlössern parken - und das sind Alternativen

Wo kann ich bei Neuschwanstein parken? Wie ist die beste Anfahrt zum Schloss? Was kostet Parken bei den Königsschlössern im Allgäu? Hier alle Infos und Kosten.

11.04.2022 | Stand: 09:48 Uhr

Es gibt vier große Parkplätze bei Neuschwanstein und Hohenschwangau

Die Kosten für das Parken bei den Königsschlössern liegen zwischen 8 und 15 Euro.

Vom Füssener Bahnhof fahren regelmäßig Busse. Außerdem gibt es einen Pendelbus.

Wer mag, kann mit der Kutsche zu Schloss Neuschwanstein und Hohenschwangau hochfahren.

Ausflüge sind schön - solange man nicht im Stau steht oder verzweifelt nach einem Parkplatz sucht. Das Problem verstärkt sich, wenn man besonders beliebte Ausflugsziele ansteuert und durch die Corona-Krise noch einmal mehr, denn immer mehr Menschen machen nun Sightseeing vor Ort, beispielsweise in Schwangau bei den Königsschlössern. Neuschwanstein und Hohenschwangau zählen zu den beliebtesten Ausflugszielen im Allgäu - dementsprechend voll sind die Parkplätze. Wir zeigen, wo man parken kann und wie die Anreise möglicherweise stressfreier gelingt.

Nahe der Königsschlösser gibt es vier offizielle, große Parkplätze. Bei allen Parkplätzen muss man eine Parkgebühr zahlen, kostenfreie Parkplätze gibt es in Hohenschwangau nicht. Vorsicht: Wohnmobile dürfen nur auf dem Parkplatz P2 parken, Motorräder nur auf P2 und P3. (Alle Fakten rund um Schloss Neuschwanstein sowie Informationen zu Tickets und Öffnungszeiten gibt es hier.)

Das kostet Parken bei Neuschwanstein und Hohenschwangau

Je nach Gefährt sind die Preise für das Parken unterschiedlich hoch. Eine Übersicht:

• Autos: (P1, P2, P3 und P4): 8 Euro Einstellgebühr bis sechs Stunden. Jede weitere angefangene Stunde wird zusätzlich berechnet.

Lesen Sie auch

Viehscheid Oberstdorf Viehscheid Oberstdorf: Termin für 2022 steht fest - klappt es diesmal wieder mit dem Fest?

• Bus (P1 + P4): 15 Euro Einstellgebühr pro Tag

• Wohnmobil (P2): 10,50 Euro Einstellgebühr bis sechs Stunden, jede weitere Stunde kostet einen Euro. Maximal werden 13,50 Euro berechnet.

• Motorrad (P2 + P3): 3 Euro Einstellgebühr pro Tag

Neuschwanstein: Anreise mit Bus und Zug

Trotz der ausgewiesenen Parkplätze ist an den Königsschlössern oft viel Verkehr und nicht immer findet man eine Parklücke. Fans der Schlösser sollten sich also überlegen, ob nicht eine Anreise über die öffentlichen Verkehrsmittel in Frage kommt.

Der nächste Bahnhof ist Füssen, hier kommen regelmäßig Züge an, etwa von München im Ein-Stunden-Takt. Vom Bahnhof fahren Busse nach Neuschwanstein. Den genauen Fahrplan finden Sie hier. Gut zu wissen: Die Haltestelle heißt offiziell: "Hohenschwangau Neuschwanstein Castles, Schwangau". Je nach Verbindung fährt der Bus zwischen acht und 15 Minuten. Von der Haltestelle sind es noch etwa 30 bis 40 Minuten - je nach persönlicher Fitness - zum Schloss. Achtung: Es geht bergauf.

Auch für die, die mit dem Auto kommen, gibt es noch einen Pendelbus: Vom P4 unterhalb von Schloss Hohenschwangau fährt ganzjährig ein Pendelbus "nach Bedarf", wie die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung informiert. Der Bus darf allerdings nicht ganz bis zum Schloss fahren, sondern hält am Aussichtspunkt "Jugend". Von dort muss man noch einmal etwa 15 Minuten laufen - allerdings bergab. (Detaillierte Informationen gibt es hier.)

Mit den Pferden nach Neuschwanstein: Hier fahren die Kutschen

Wer nicht selbst laufen will, kann das Vierbeiner tun lassen: Vom Hotel Müller gibt es Pferdekutschen zum Schloss. Aber Vorsicht: Auch hier muss man noch eine kurze Strecke, etwa 450 Meter, selbst laufen. Die Kutschen fahren nicht zu bestimmten Zeiten, sondern wenn sie voll sind - man sollte also etwas flexibler planen.

Fleißige Fußgängerinnen und Fußgänger können Neuschwanstein mit einer anderen Tour verbinden und sich so den Stress der Anfahrt ein wenig sparen. Rund um Füssen gibt es zahlreiche Wandertouren, die man so ausbauen kann, dass Neuschwanstein oder Hohenschwangau mit auf der Route liegen, etwa vom Tegelberg aus. Radfahrerinnen und Radfahrer sollten beachten, dass es einen extra Radweg gibt, der nach etwa 100 Metern von der Neuschwansteinstraße abzweigt.

Bilderstrecke

Fakten, Zahlen, Fotos: Das ist Schloss Neuschwanstein im Allgäu

1 von 10 Eines der bekanntesten Ausflugsziele im Allgäu, wenn nicht sogar das bekannteste: Schloss Neuschwanstein. Bild: Benedikt Siegert Eines der bekanntesten Ausflugsziele im Allgäu, wenn nicht sogar das bekannteste: Schloss Neuschwanstein. Bild: Benedikt Siegert 2 von 10 Schloss Neuschwanstein war das letzte Projekt des "Märchenkönigs" Ludwig II: Der Grundstein wurde am 5. September 1869 gelegt, der Bau dauerte über 20 Jahre. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Schloss Neuschwanstein war das letzte Projekt des "Märchenkönigs" Ludwig II: Der Grundstein wurde am 5. September 1869 gelegt, der Bau dauerte über 20 Jahre. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 3 von 10 Der "Märchenkönig" sah sein Schloss im Allgäu jedoch nie so wie es heute aussieht: Er starb unter mysteriösen Umständen, bevor Neuschwanstein fertig gebaut war. Bild: dpa Pool (Archiv) Der "Märchenkönig" sah sein Schloss im Allgäu jedoch nie so wie es heute aussieht: Er starb unter mysteriösen Umständen, bevor Neuschwanstein fertig gebaut war. Bild: dpa Pool (Archiv) 4 von 10 Heute ist Neuschwanstein vor allem eins: Touristen-Hotspot. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) Heute ist Neuschwanstein vor allem eins: Touristen-Hotspot. Bild: Ralf Lienert (Archivbild) 5 von 10 Etwa 1,3 Millionen Menschen besuchen laut der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung das Schloss pro Jahr. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Etwa 1,3 Millionen Menschen besuchen laut der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung das Schloss pro Jahr. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 6 von 10 Besonders auf der Marienbrücke tummeln sich die Touristen - denn von dort aus kann man das perfekte Neuschwanstein-Foto schießen. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) Besonders auf der Marienbrücke tummeln sich die Touristen - denn von dort aus kann man das perfekte Neuschwanstein-Foto schießen. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) 7 von 10 Die Marienbrücke ist allerdings voraussichtlich bis Herbst 2022 nicht begehbar. Der Grund sind Sanierungsarbeiten. Die Brücke überspannt die Pöllatschlucht in 90 Metern Höhe. Bild: Benedikt Siegert Die Marienbrücke ist allerdings voraussichtlich bis Herbst 2022 nicht begehbar. Der Grund sind Sanierungsarbeiten. Die Brücke überspannt die Pöllatschlucht in 90 Metern Höhe. Bild: Benedikt Siegert 8 von 10 Weil Touristen sich auch um die Marienbrücke immer wieder in umwegsames Gelände - und somit in Gefahr - begaben, sind mehrere Bereich um das Schloss bereits seit einigen Jahren gesperrt. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) Weil Touristen sich auch um die Marienbrücke immer wieder in umwegsames Gelände - und somit in Gefahr - begaben, sind mehrere Bereich um das Schloss bereits seit einigen Jahren gesperrt. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild) 9 von 10 Besuche waren in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, also: So sieht es - unter anderem - innen aus. Bild: Benedikt Siegert Besuche waren in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, also: So sieht es - unter anderem - innen aus. Bild: Benedikt Siegert 10 von 10 Angeblich war Neuschwanstein die Inspiration für das Disney-Schloss - bei dem Foto auch nicht schwer zu glauben. Bild: Benedikt Siegert (Archiv) Angeblich war Neuschwanstein die Inspiration für das Disney-Schloss - bei dem Foto auch nicht schwer zu glauben. Bild: Benedikt Siegert (Archiv) 1 von 10 Eines der bekanntesten Ausflugsziele im Allgäu, wenn nicht sogar das bekannteste: Schloss Neuschwanstein. Bild: Benedikt Siegert Eines der bekanntesten Ausflugsziele im Allgäu, wenn nicht sogar das bekannteste: Schloss Neuschwanstein. Bild: Benedikt Siegert

Lesen Sie auch: Wo kann ich am Forggensee parken?