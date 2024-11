Wärmende Samt-Kürbissuppe: Ein schnelles Rezept für kalte Tage in nur 20 Minuten

In Kombination mit Kokos, Ingwer, Karotte oder Orange – Variationen rund um die Kürbissuppe gibt es nahezu ohne Ende. Logisch, denn sobald das Gewächs im Herbst vermehrt in die Supermarktregale einzieht, kommt kaum noch jemand um die wärmende Speise herum.

Aber gerade der Kürbis kann mit seinem Geschmack schon der alleinige Superstar in einem Gericht sein. Auch in unserem Rezepttipp aus der Redaktion bleibt es bei dem Kürbis. Durch ein paar einfache Tricks kann man so eine schnelle samtige Kürbissuppe in rund 20 Minuten kochen.

Rezept für eine klassische Kürbissuppe

Zutaten für vier Portionen Samt-Kürbissuppe

Ein kleiner Hokkaido-Kürbis (rund 700 g)

Eine Zwiebel

Zwei kleine Knoblauchzehen

3-4 EL Butter

Etwa ein Liter Rinder- oder Gemüsebrühe

Salz, Pfeffer, Fenchelsamen und Kümmel

Optional zum Garnieren: scharf angebratene Garnelen, Kürbiskernöl, Kürbiskerne und Dill

Einfaches und schnelles Grundrezept für die Kürbissuppe

So wird die Suppe zubereitet:

Den Kürbis schälen, das führt dazu, dass die Suppe am Ende eine samtige Textur bekommt. Dann den Kürbis teilen, die Kerne entfernen und das Fruchtfleisch in Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und klein schneiden. Drei Esslöffel Butter in einem großen Topf bei mittlerer Hitze zerlassen. Zwiebelstücke auf geringer bis mittlerer Hitze glasig braten, den Knoblauch hinzufügen und kurz vermischen. Kreuzkümmel und Fenchelsamen mit einem Mörser mahlen. Kürbiswürfel, Salz, Pfeffer und die gemahlenen Fenchelsamen und den Kümmel mit in den Topf geben und alles für etwa fünf Minuten anbraten. Den Kürbismix mit Brühe aufgießen, bis alles bedeckt ist, und für mindestens zehn Minuten köcheln lassen. Sobald der Kürbis weich ist, mit einem Pürierstab zu einer sämigen Suppe pürieren. Hier bei Bedarf einen weiteren Esslöffel Butter und genügend Brühe hinzugeben, bis die Suppe die erwünschte samtige Textur bekommt.

Einfache und schnelle Kürbissuppe: So gelingt der Klassiker

Nun kann man die fertige Suppe servieren und nach Belieben noch verfeinern und dekorieren. Hierzu eignen sich Dill, Kürbiskernöl, scharf angebratene Scampi und dazu eine Scheibe getoastetes Schwarzbrot.

