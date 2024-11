Auf diesen vier Straßen im Oberallgäu kann eine Schneekettenpflicht gelten

Beim aktuellen Wintereinbruch im Allgäu gilt sie gerade auf dem Riedbergpass wieder mal: die Schneekettenpflicht. Am Freitagmorgen wurde sie laut dem Landratsamt aufgehoben, am Nachmittag gilt sie erneut. Damit Autofahrer und Autofahrerinnen über die Pflicht Bescheid wissen, gibt es an der Passstraße, die Obermaiselstein und Balderschwang verbindet, große digitale Tafeln. Dort leuchtet dann bei entsprechenden Bedingungen das Symbol eines Reifens mit Schneeketten auf. An welchen weiteren Straßen im Oberallgäu gibt es Schneekettentafeln? Und bei welchen Verhältnissen wird es aktiviert? Eine Übersicht.

An vier Straßen im Oberallgäu stehen Schneekettentafeln

Julia Kopaunik, Pressesprecherin des Landratsamts Oberallgäu, teilt auf Anfrage mit, auf welchen Streckenabschnitten, die Schneekettenpflicht aktiviert werden kann:

Auf dem Riedbergpass

Auf dem Oberjoch-Pass

Bei Oberstaufen-Paradies

Auf der B19 Süd auf dem Weg ins Kleinwalsertal

Icon Vergrößern Einige Strecken im Allgäu dürfen bei starkem Schneefall nur mit Schneeketten befahren werden. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Einige Strecken im Allgäu dürfen bei starkem Schneefall nur mit Schneeketten befahren werden. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

Bei welchen Verhältnissen gilt die Schneekettenpflicht auf diesen Strecken?

Pressesprecherin Kopaunik teilt mit, dass es grundsätzlich von verschiedenen Faktoren abhänge, wann die Schneekettentafeln aktiviert werden. Dazu zählten die Art der Straße und auch die Straßenbeschaffenheit, also zum Beispiel die Neigung, Steigung und Schattenlage einer Strecke.

Wenn die Schneekettentafeln angeschaltet werden, werde das vorher mit der Polizeiinspektion abgestimmt. Zudem werden die Symbole laut Kopaunik nur aktiviert, wenn die Fahrbahndecke der Straßen vollständig schneebedeckt ist. Insgesamt werde versucht, die Schneekettenpflicht so lange wie möglich hinauszuzögern, um den Verkehr nur gering zu beeinträchtigen. Sobald die Bedingungen es erlauben, werde die Schneekettenpflicht wieder aufgehoben.

Schneekettenpflicht auf dem Riedbergpass: Es gibt eine Ausnahme

Auf dem Riedbergpass gibt es dieses Jahr eine Sonderregelung: Autos mit Allradantrieb, die weniger als dreieinhalb Tonnen wiegen, sind von der Schneekettenpflicht ausgenommen. Die Hintergründe dieses Pilotprojekts lesen Sie hier. Wer nicht erst von den Tafeln auf die Schneekettenpflicht auf dem Riedbergpass hingewiesen werden will, kann die Bedingungen vorher hier checken.

Es gibt eine Auswahl weiterer Verkehrszeichen, die Autofahrer und Autofahrerinnen im Winter beachten sollten. Hier geht es zu einer Übersicht.