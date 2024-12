Kurzarbeit bei Allgäuer Solar-Unternehmen Sonnen endet nun

Die Kurzarbeit beim Stromspeicher-Hersteller Sonnen aus dem Oberallgäuer Wildpoldsried endet. Ab 1. Januar läuft die Produktion wieder wie gewohnt. Das teilt das Solarunternehmen gegenüber unserer Redaktion mit. Im Sommer war wegen abflauender Nachfrage vorübergehend Kurzarbeit angemeldet worden. Betroffen war etwa eine mittlere zweistellige Zahl an Mitarbeitern der Produktion. Eine genaue Zahl nennt das Unternehmen nicht. Weltweit hat das Unternehmen rund 1500 Beschäftigte. Am Standort Wildpoldsried sind es rund 450 Mitarbeiter.

Es gebe mehrere Gründe, warum Sonnen die Kurzarbeit wieder einstellen kann, sagt Sprecher Mathias Bloch. „Wir haben 2024 neue Produkte entwickelt.“ Dazu gehöre eine leistungsstarke Batterie mit integrierter Notstromversorgung. „Der Markt hat dieses Produkt mit dem Start im September sehr gut angenommen, sodass es eine konstante Nachfrage gibt.“ Zudem habe das Unternehmen mit einem Industrie- und Gewerbespeicher „erfolgreich ein neues Marktsegment betreten, das im Gegensatz zum Heimspeichermarkt 2024 gewachsen ist. Hier nehmen die Aufträge kontinuierlich zu“. Die Nachfrage komme vor allem aus Deutschland, Italien und Spanien.

Was macht Sonnen in den USA so erfolgreich?

Ein dritter Grund für den wirtschaftlichen Aufschwung sei die „deutlich steigende Nachfrage in den USA“. Dort sei eine bestimmte Technologie derzeit besonders gefragt, die Sonnen anbiete: Mehrere Speicher an unterschiedlichen Standorten können zu einem virtuellen Kraftwerken vernetzt werden. Die könnten bei Bedarf die Stromnetze entlasten und den Haushalten Einnahmen bescheren. So sei es nun wieder möglich, die Produktion in Wildpoldsried wieder auszulasten.

Trotz dieser guten Nachricht für das Unternehmen sei die aktuelle Lage noch nicht mit dem „außergewöhnlichen Wachstum“ der Jahre 2022 und 2023 vergleichbar, sagt Sprecher Bloch. „Der europäische Photovoltaik-Markt für Haushalte befindet sich noch nicht wieder auf diesem Niveau.“