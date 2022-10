AZ-Aktion: Wandern, Fotos einsenden und Preise im Wert von 5000 Euro gewinnen

Der Herbst ist die perfekte Wanderzeit. Und wer möchte, kann dabei sogar gewinnen: Noch bis 17. Oktober läuft die Aktion „An die Seen – wandern und gewinnen".

06.10.2022 | Stand: 10:58 Uhr

Rund um das kühle Nass drehen sich die insgesamt zehn Wanderungen um Seen bzw. zu Gewässern der AZ-Aktion "An die Seen - wandern und gewinnen". Ob wandern, spazieren, joggen, walken oder radeln – das bleibt allein Ihnen überlassen. Die Routen sind so gewählt, dass für jeden etwas dabei ist: vom gemütlichen Genusswandern oder einem familienfreundlichen Spaziergang mit Kindern bis zur alpinen Tour für erfahrene Outdoorfans.

Wer noch nicht gestartet ist, aber an der Verlosung teilnehmen möchte, kann jetzt noch loslegen. Denn nur drei der vorgeschlagenen zehn Routen müssen gemeistert werden - mit dabei sind beispielsweise der Alatsee, der Rottachsee, der Große Alpsee, der Traualpsee und der Seealpsee (hier finden Sie die 10 Routen). Und auf jeder Tour muss ein Foto der Landschaft oder ein Selfie an einer markanten Stelle gemacht werden (der See bzw. Ort muss auf dem Foto klar identifizierbar sein). Bis 17. Oktober müssen die Zeitungsseite oder der Teilnehmer-Flyer sowie die Fotos per Post oder online beim Allgäuer Zeitungsverlag eingegangen sein, damit an der Verlosung der Preise teilgenommen werden kann.

Schon viele Wanderbegeisterte haben mitgemacht

Schon jetzt haben viele Wanderbegeisterte bei der Aktion unserer Zeitung (mit Mineralbrunnen Krumbach und der Käserei St. Mang als Hauptpartner) mitgemacht. „Meine Highlights waren die etwas anspruchsvoller zu erreichenden Ziele wie der Eissee und der Engeratsgundsee, die ich nach Jahren aufgrund dieser Aktion wieder mal besuchte“, schreibt beispielsweise Peter Neumann aus Pfronten. Alle zehn vorgeschlagenen Touren gemacht haben Kornelia Brenner und Karin Dengel aus Immenstadt. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs war Arnold Schmitt aus dem Ostallgäuer Lengenwang auf sechs vorgeschlagenen Routen. Dabei hat der 70-Jährige viele Fotos gemacht und die Touren beschrieben.

Das sind die Preise der AZ-Sommeraktion:

Dreimal ein exklusiver St.-Mang-Käseabend mit Käsesommelière Jutta Jung (mit Begleitperson)

20 Käse- Genusspakete

Gutschein vom Skywalk Naturerlebnispark in Scheidegg für eine 20-köpfige Gruppe mit Grillbuffet und Naturerlebnis-Führung

Vaude-Rucksäcke

Fahrt für bis zu sechs Personen im Krumbach-Heißluftballon

10 Krumbach-Überraschungstaschen

Drei-Tages-Touren mit der Alpinschule Oberstdorf für zwei Personen über den Heilbronner Weg

Weitere Infos zur Wander-Aktion finden Sie hier.

So kann man mitmachen:

Ihren ausgefüllten Flyer oder die Zeitungsseite aus Ihrer Heimatzeitung senden Sie zusammen mit den Fotos per Post an:

Allgäuer Zeitungsverlag GmbH, Stichwort „Sommeraktion“, Postfach 3155, 87440 Kempten

Lesen Sie auch

Für Einheimische und Urlauber Unterwegs in den Allgäuer Alpen - Wandertipps für Einsteiger

Oder versenden Sie die Bilder einfach digital unter Angabe Ihres Namens und Ihrer vollständigen Anschrift mit Telefonnummer an:

Einsendeschluss ist der 17. Oktober 2022. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Angaben ohne Gewähr.