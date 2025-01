Diese Triathlon-Wettkämpfe gibt es 2025 im Allgäu und Umgebung

Die Anmeldung für einen großen Triathlon kann ganz schön frustrierend sein. Meist streiten sich tausende Bewerber um die begehrten Startplätze.

So auch beim Allgäu-Triathlon 2025, dessen Anmeldung im November beinahe im Chaos geendet wäre. Deutlich gemäßigter geht es im Vorfeld und während des Rennens bei kleineren, familiären Triathlon-Events zu. Und davon gibt es im Allgäu und Umgebung einige. Hier unsere Triathlon-Übersicht für 2025 (kein Anspruch auf Vollständigkeit):

Unterallgäuer Triathlon in Ottobeuren: Zum 34. Mal findet das Traditionsevent bereits statt. 2025 wird das Rennen mit Start in Attenhausen und Ziel in Ottobeuren am 28. Juni ausgetragen. Beim Wettkampf im Unterallgäu gibt es für Triathlon-Begeisterte zwei Distanzen zur Auswahl: die Olympische (1,5 Kilometer Schwimmen, 37,2 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) und die Volks-Distanz (0,4, 20, 5). Damit ist der Unterallgäuer Triathlon insbesondere für Einsteiger geeignet. Auch die Teilnehmeranzahl befindet sich in der Regel in einem für die Starter angenehmen Rahmen. 2024 nahmen rund 600 Ausdauersportler teil.

KimLeMan in Kimratshofen: Der Volkstriathlon in Kimratshofen und Legau feierte erst 2024 Premiere und wird auch im kommenden Jahr stattfinden – mit einigen Änderungen. Bei der zweiten Austragung sei etwa die Laufstrecke noch interessanter, da die Triathleten teils direkt durch den Ort gelaufen werden, teilen die Veranstalter mit. 120 Startplätze stehen beim KimLeMan (in Anlehnung an den Namen Ironman) zur Verfügung. Der kleine, aber feine Wettbewerb wird 2025 am 26. Juli ausgetragen.

Allgäu-Triathlon in Immenstadt: Der „Kult“ am Alpsee ist eine der größten Sportveranstaltungen im Allgäu und zählt zu den größten und beliebtesten Triathlon-Events in ganz Deutschland. Für 2025 haben Interessierte aber schlechte Karten. Alle 3200 Startplätze für das Rennen ab 17. August sind bereits restlos ausverkauft. Eine kleine Chance auf eines der begehrten Tickets gibt es noch über die Warteliste.

Triathlon Bregenz: Durch und entlang des Bodensees geht‘s beim Triathlon Bregenz. Am 14. Juni gibt es ein Swim&Run für Kinder, am 15. Juni folgt das Hauptrennen über die Olympische Distanz (1,5 km/44 km/10 km). Geschwommen wird im Bodensee, geradelt in Vorarlberg und Deutschland und gelaufen in den Seeanlagen von Bregenz. Die anspruchsvolle Radstrecke (fast 1000 Höhenmeter) führt teils sogar durchs Westallgäu . Neben dem Einzel gibt es auch eine Staffel-Wertung.

Schongau Triathlon: Am 27. Juli findet der Wettkampf in Oberbayern zum 13. Mal statt. Sportlerinnen und Sportler können zwischen der Sprintdistanz (0,5 km/20 km/5 km) und der Olympischen Distanz (1,5 km/40 km/10 km) wählen.