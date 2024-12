Biathlet Philipp Nawrath reist als deutsche Nummer eins zum Weltcup nach Hochfilzen

Beim Weltcup-Auftakt in Finnland kristallisierte sich bereits heraus, was zahlreiche Experten vor der Saison vermutet hatten. Philipp Nawrath scheint nach dem Rücktritt von Benedikt Doll die neue Nummer eins im deutschen Biathlon zu sein.

Der 31-Jährige aus Nesselwang lief beim Saisonstart im Sprint prompt aufs Podest und liegt nach drei Einzelrennen als bester Deutscher auf Rang neun des Gesamtweltcups. Zweitbester DSV-Athlet ist Newcomer Danilo Riethmüller (WSV Clausthal-Zellerfeld) auf Rang 14.

Philipp Nawrath reist mit Rückenwind zum Weltcup nach Hochfilzen

Nun geht es von in Hochfilzen/Österreich in die nächste Runde. Am Freitag steht direkt Nawraths Paradedisziplin an, der Sprint über 10 Kilometer. Der Allgäuer sagt: „Die ersten beiden Wettkampfwochenenden in Kontiolahti liefen gut. Ich bin mit meiner aktuellen Verfassung und dem Podestplatz im Sprint sehr zufrieden.“

Lesen Sie auch: Deutscher Hoffnungsträger? Biathlet Philipp Nawrath weist Führungsrolle von sich

Zwischen den Weltcup-Stationen tankte Nawrath noch ein paar Tage Kraft in seiner Wahlheimat Ruhpolding. „Zwischen den Rennen war nicht viel Zeit. Jetzt geht es nach Hochfilzen. Ich freue mich schon auf die Kulisse und die Fans vor Ort.“ Auf den Sprint am Freitag folgen die Verfolgung am Samstag und die Staffel am Sonntag.

Philipp Nawrath im Steckbrief - Geburtsdatum: 13. Februar 1993

- Geburtsort: Füssen

- Wohnort: Ruhpolding

- Verein: SK Nesselwang

- Größe: 1,82 Meter

- Gewicht: 82 Kilo

- Eltern: Monika Nawrath, Christoph Draesner

- Freundin: Karoline Offigstad Knotten, Biathletin aus Norwegen

- Beruf: Polizist

- Weltcup-Debüt im Biathlon: März 2017 in Kontiolahti/ Finnland

- Größte Erfolge: Teilnahme an den Olympischen Spielen 2022 in Peking (4. Platz mit der Staffel), Weltcup-Sieg mit der Staffel 2021 in Nové Město na Moravě, 9. Platz im WM-Einzel 2023 in Oberhof, Weltcup-Sieg im Sprint 2023 in Östersund.