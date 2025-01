Das sagt Philipp Nawrath vor seinem Weltcup-Heimspiel in Ruhpolding

Für Philipp Nawrath steht der erste große Höhepunkt des Winters bevor, der Weltcup in seiner Wahlheimat Ruhpolding. Der 31-Jährige vom SK Nesselwang lebt seit 2013 in der oberbayerischen Gemeinde, zog dort im vergangenen Sommer in eine größere Wohnung und kennt die anspruchsvollen Strecken in der Chiemgau Arena in- und auswendig.

Dem Bayerischen Rundfunk sagte er: „Heim-Publikum, Heim-Stadion, fast Wohnzimmer-Feeling. Ich freue mich darauf und hoffe, dass es auch mit den Ergebnissen gut wird. Dass ich wieder das abrufen kann, was ich im Verlauf der Saison schon abgerufen habe.“

Philipp Nawrath ist aktuell der beste deutsche Biathlet

Der Ostallgäuer ist aktuell als Zehnter bester Deutscher in der Weltcup-Gesamtwertung. Der Sprung aufs Podest ist ihm in dieser Saison bislang nur zum Auftakt im finnischen Kontiolahti gelungen. In Oberhof glänzte er zuletzt in der Verfolgung mit der zweitschnellsten Laufzeit, verpasste eine Topplatzierung aber durch zu viele Fehler am Schießstand.

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding: Das ist das Programm

Am Mittwoch beginnen die Wettkämpfe in Ruhpolding mit dem Einzel der Männer, am Donnerstag folgt das Einzel der Frauen. Am Freitag steht die Staffel der Männer, am Samstag die der Frauen an. Am Sonntag sind zwei Massenstarts angesetzt. Nawrath dürfte in allen drei Männer-Rennen gesetzt sein.

Einen genauen Zeitplan der Weltcup-Rennen in Ruhpolding finden Sie hier.

Philipp Nawrath im Steckbrief - Geburtsdatum: 13. Februar 1993

- Geburtsort: Füssen

- Wohnort: Ruhpolding

- Verein: SK Nesselwang

- Größe: 1,82 Meter

- Gewicht: 82 Kilo

- Eltern: Monika Nawrath, Christoph Draesner

- Freundin: Karoline Offigstad Knotten, Biathletin aus Norwegen

- Beruf: Polizist

- Weltcup-Debüt im Biathlon: März 2017 in Kontiolahti/ Finnland

- Größte Erfolge: Teilnahme an den Olympischen Spielen 2022 in Peking (4. Platz mit der Staffel), Weltcup-Sieg mit der Staffel 2021 in Nové Město na Moravě, 9. Platz im WM-Einzel 2023 in Oberhof, Weltcup-Sieg im Sprint 2023 in Östersund.