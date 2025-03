Michael Greis in Biathlon-Hall-of-Fame aufgenommen

Michael Greis ist jetzt in die „Hall of Fame“ des Biathlon-Weltverbands IBU aufgenommen worden. Zusammen mit Martina Beck und der Norwegerin Liv Grete Skjelbred wurde Greis vom Executive Board für die Ehrung im Jahr 2025 ausgewählt. Die feierliche Aufnahme fand im Rahmen der Biathlon-Weltmeisterschaft in der Lenzerheide (Schweiz) statt.

Die Laudatio zur Aufnahme hielt Simon Schempp, Freund und ebenfalls erfolgreicher ehemaliger deutscher Biathlet.

Simon Schempp hält launige Laudatio auf Michael Greis

Er begann seine Rede mit der Aufzählung notwendiger Fähigkeiten eines Biathleten. „Fleiß, Leidenschaft, Ehrgeiz, Mentale Stärke, Hingabe und eine fast gefährliche Besessenheit gegenüber Details. Dies sind die Grundlagen, um einer der Besten der Welt zu werden. Und all diese Eigenschaften können in einem Mann gefunden werden. In Michael - Michi - Greis“, sagte Schempp. Die beiden begegneten sich erstmals im Sommer 2008 in Ruhpolding. Zu dieser Zeit war Greis bereits in seiner Blütezeit. „Ich war voller Respekt und beobachtete genau, was der beste deutsche Athlet tat“, so Schempp.

Er zählte einige Punkte auf, die Greis längst vor allen anderen Biathleten umgesetzt hatte. Und sei es nur die Länge der Skiroller. „Heutzutage verwendet fast jeder Biathlet längere Skiroller, um einen spezifischeren Abstoß zu erhalten. „Er hatte bereits vor 15 Jahren einen selbst gemachten Skiroller von genau dieser Länge“, sagte Schempp. „Und dann war da noch die Schießerei“, fügte Schempp an. Heutzutage verwende fast jeder Biathlet einen bestimmten Winkel am vorderen Bereich des Gewehrschafts, um beim Liegendschießen stabiler zu sein und ein Verkanten zu vermeiden.

Michael Greis engagiert sich beim SK Nesselwang

„Wer war der erste Deutsche, der sich das ausdenken konnte? Genau, Michi. Ein paar Jahre später wurde es zu einem weltweiten Standard“, sagte Schempp. Auch der Skiklub Nesselwang erfreut sich über Greis Teilnahme am Vereinsleben. „Unter anderen dürfen wir Michi beim jährlichen Trainingslager, das wir für unsere Nachwuchssportler organisieren, begrüßen. Er gibt den Jugendlichen Tipps, verrät Tricks und wird als Vorbild absolut gefeiert und bewundert“, berichtete SKN-Vorstand Martin Haslach. Kürzlich brachte er zusammen mit Philipp Nawrath auch Biathlon-Neulingen die Sportart näher.

„Es ist toll zu sehen, dass sich Michi immer wieder Zeit für unseren Nachwuchs nimmt – der Nachwuchs, bei dem auch er einst Mitstreiter war.“

In Turin gewann Michael Greis 2006 dreimal Olympia-Gold

Michael Greis prägte die Biathlon-Geschichte mit zahlreichen Erfolgen. Besonders unvergessen bleibt sein Triumph bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin, bei denen er drei Goldmedaillen gewann. Zudem krönte er seine Karriere mit drei Weltmeistertiteln.

„Ich konnte mir meine Kindheitsträume erfüllen“, sagte Greis über diese besondere Ehrung.