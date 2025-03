Langläufer Elias Keck: Alles über den Youngster aus dem Allgäu

Erfolge: Silbermedaille über 10 km bei den Olympischen Jugendspielen 2020 in Lausanne (Schweiz), Rang vier in der Mixed-Staffel bei der U23-WM 2024 in Planica (Slowenien), Bronzemedaille im Mixed-Team bei der U23-WM in Schilpario (Italien), Rang zehn im Klassik-Teamsprint bei der Nordischen Ski-WM 2025 in Trondheim