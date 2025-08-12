Icon Menü
Jannik Rochelt glänzt als Joker: Hannover 96 feiert zweiten Saisonsieg in Düsseldorf

Joker Rochelt sticht

„Total geil“: Jannik Rochelt bringt frischen Schwung bei Hannover 96

Als Joker bringt Jannik Rochelt Hannover 96 beim 2:0-Erfolg in Düsseldorf auf die Siegerstraße. Nach einer schweren Premierensaison tut das dem 26-Jährigen gut.
Von Tobias Giegerich
    Jannik Rochelt kam beim 2:0-Sieg von Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf als Joker ins Spiel - und hatte an beiden Toren erheblichen Anteil.
    Jannik Rochelt kam beim 2:0-Sieg von Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf als Joker ins Spiel - und hatte an beiden Toren erheblichen Anteil. Foto: imago images

    Mit zwei Siegen hat Hannover 96 einen optimalen Start in die Zweitliga-Saison hingelegt. Maßgeblichen Anteil am 2:0-Erfolg des vergangenen Wochenendes bei der hoch gehandelten Fortuna aus Düsseldorf hatte der Allgäuer Jannik Rochelt.

    Jannik Rochelt gewinnt mit Hannover 96 in Düsseldorf mit 2:0

    Der 26-jährige Mittelfeldspieler aus Weiler-Simmerberg, der nach seinem Wechsel aus Elversberg im Sommer 2024 eine durchwachsene Premierensaison in Hannover erlebt hatte, wurde beim Auswärtssieg in der 54. Minute für Mustapha Bundu eingewechselt. Knappe zehn Minuten später wurde Rochelt nach einem starken Dribbling im Strafraum gefoult, den Strafstoß verwandelte Boris Tomiak zur Führung.

    Vorlage und Vor-Vorlage: Jannik Rochelt belohnt sich für starke Leistung

    Auch danach blieb Rochelt der auffälligste Offensivspieler der Gäste - und krönte seine starke Leistung (kicker-Note 2 und Spieler des Spiels) als Ideengeber vor dem 2:0 durch Benjamin Källman. „Es ist total geil, dass wir gewonnen haben und zu Null gespielt haben. Wir haben uns belohnt für ein gutes Spiel“, sagte Rochelt nach der Partie.

    Der Westallgäuer ergänzte: „Ich persönlich freue mich auch, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Der Trainer möchte natürlich, dass jeder Spieler, auch die, die von der Bank kommen, immer sofort da sind. Wir alle können Spiele entscheiden.“ Am Wochenende steht für Rochelt und Hannover 96 das DFB-Pokal-Erstrundenspiel bei Drittligist Energie Cottbus an (Samstag, 18 Uhr).

    Herold mit Remis, Nollenberger siegt mit Magdeburg

    Erfolgreich war am zweiten Spieltag der Saison auch Alexander Nollenberger (Woringen, kicker-Note 3,5), der beim 2:1-Sieg des 1. FC Magdeburg bei Dynamo Dresden in der 71. Minute ausgewechselt wurde. Linksverteidiger David Herold (Loppenhausen) gehörte beim 0:0 des Karlsruher SC bei Hertha BSC Berlin zu den besten Spielern bei den Gästen (kicker-Note 2,5).

