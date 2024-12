Tour de Ski findet ohne Katharina Hennig statt

Wenige Tage vor dem Start der Tour de Ski gibt es schlechte Nachrichten von der deutschen Langlauf-Mannschaft. Katharina Hennig (Sonthofen/WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) verzichtet auf ihren Start beim Langlauf-Wettkampf, der um den Jahreswechsel in Italien stattfindet.

DSV erklärt Absage von Katharina Hennig

In einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV) heißt es: „Katharina Hennig muss ihren Start bei der Tour de Ski 2024/2025 aufgrund einer doch noch nachwirkenden Erkältung vor Weihnachten absagen. Voller Fokus liegt jetzt auf der vollständigen Genesung, damit sich Katharina Hennig anschließend intensiv auf die Weltmeisterschaft vorbereiten kann.“ Die Nordische Ski-WM findet von Mittwoch, 26. Februar bis Sonntag, 9. März 2025 in Trondheim (Norwegen) statt.

„Ich werde leider bei der Tour de Ski nicht am Start stehen können, der Körper macht gesundheitlich nicht mit“, schrieb Hennig am ersten Weihnachtstag in den sozialen Netzwerken. Schon in der Vorbereitung hatte Hennig gesundheitliche Probleme, startete dann aber überraschend stark in die Saison mit Platz vier in Ruka über zehn Kilometer klassisch.

2022/2023 wurde Katharina Hennig Fünfte bei der Tour de Ski

Bei der Tour de Ski überzeugte die Wahl-Allgäuerin bislang vor allem in der Saison 2022/23, als sie das Etappenrennen als bislang beste deutsche Läuferin auf Platz fünf abschloss. Im Vorjahr reichte es nach einer Corona-Infektion zu Gesamtplatz elf.

Die Tour de Ski 2024/2025 beginnt am kommenden Wochenende mit den Rennen in Toblach (28. Dezember bis 1. Januar). Die zweite Station (3. bis 5. Januar) ist Val di Fiemme. Erstmals finden alle sieben Etappen in Italien statt. Bis 2023 war auch Oberstdorf Austragungsort der Tour de Ski.