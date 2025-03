Diese Trailläufe im Allgäu sollten Ausdauersportler 2025 auf dem Schirm haben

Die Faszination Trailrunning ist riesig: Immer mehr Läuferinnen und Läufer zieht es zur Herausforderung abseits asphaltierter Straßen. In den Allgäuer Bergen gibt es inzwischen zahlreiche Events und Wettkämpfe, die über Stock und Stein führen. Wir haben die größten und bekanntesten Trailläufe in der Region zusammengefasst (kein Anspruch auf Vollständigkeit):

Mountain Man Nesselwang (17. Mai): Sechs Strecken mit jeweils vielen Höhenmetern bietet das Trail-Event in Nesselwang. Zur Auswahl Strecken über 5, 10, 21, 33, 42 und 71 Kilometer. Mehr Infos gibt es hier.

Lowa Trail Trophy in Pfronten (21. bis 24. Mai): Dieses Jahr findet die Premiere des harten Etappenrennens statt. Der Traillauf führt die Läuferinnen und Läufer von Pfronten nach Grän, Weißenbach am Lech und Reutte. Ziel der vierten und letzten Etappe ist erneut Pfronten. Die Anmeldung ist bereits geöffnet.

Hochsträß-Trail-Run in Oberreute (7. Juni): Der SV Oberreute richtet den Lauf zum ersten Mal aus. Er führt über 9,4 Kilometer (270 Höhenmeter) und ist Teil des VBAO-Voralpencups.

Hauchenberglauf in Weitnau (12. Juli): 6,8 Kilometer und 509 Höhenmeter über Straße, Schotter-, Wald- und Wiesenwege stehen beim zweitältesten Berglauf des Allgäus auf dem Programm. Der Lauf zählt zum VBAO-Voralpencup, könnte aber dieses Jahr mit der 40. Auflage zum letzten Mal stattfinden.

Eistobellauf in Maierhöfen (26. Juli): Das Event im Westallgäu wechselt sich jährlich mit dem Kugelberglauf ab und führt über 10,6 Kilometer sowie 165 Höhenmeter. Das Rennen zählt zum VBAO-Voralpencup und ist auch dessen Finale.

Walser Trail Challenge (26. und 27. Juli): Das Berglauf-Event im Kleinwalsertal bietet fünf anspruchsvolle Strecken mit vielen Höhenmetern. Mehr Informationen zur Walser Trail Challenge finden Sie hier.

Gebirgsmarathon in Immenstadt (2. August): Der Startschuss für einen der ältesten Bergläufe Deutschlands fällt an der Talstation der Mittagbahn. Die Teilnehmer können zwischen dem Gebirgstrail (15 Kilometer, 1500 Höhenmeter) und dem Gebirgsmarathon (31, 3050) wählen. Die kürzere Distanz führt über das Immenstädter Horn auf den Stuiben und über den Steineberg zum Ziel an der Alpe Oberberg am Mittag. Die Langdistanz beginnt gleich, zweigt am Stuiben aber Richtung Hochgrat ab. Von dort führt der Weg über die gesamte Nagelfluhkette zurück bis zur Alpe Oberberg. Mehr Infos und Anmeldung unter www.gebirgsmarathon.com

Tegelberglauf (3. August): Die Strecke auf den Schwangauer Hausberg führt von der Talstation der Tegelbergbahn über einen Forstweg zur Bergstation. Für die mehreren Hundert Teilnehmer sind etwa 1000 Höhenmeter zu bewältigen. Der Lauf wird zudem als bayerische Berglaufmeisterschaft ausgetragen.

Allgäu-Panorama-Marathon (9. und 10. August): Am Samstag beginnt das Lauf-Wochenende im südlichen Oberallgäu mit dem AOK-5-Kilometer-Lauf am Wonnemar Sonthofen. Zudem steht ein Kids Run auf dem Programm. Am Sonntag folgen Ultra, Hörnerlauf, Marathon und Halbmarathon, allesamt mit zahlreichen Höhenmetern.

Hochgratlauf in Oberstaufen (voraussichtlich 31. August): Die 47. Auflage steht 2025 am Hochgrat bei Oberstaufen an, damit ist der Berglauf der älteste im Allgäu. Wie üblich sind sechs Kilometer und 850 Höhenmeter zu bewältigen.

Grüntenstafette in Burgberg (27. September): Das Staffel-Event mit vier Läufern und zwei Radlern pro Team führt um und über den Grünten. Der Berg- und der Alpin-Lauf führen dabei über knifflige Lauftrails. Die Stafette steigt wie gewohnt Ende September. Start und Ziel ist am Flugplatz in Agathazell.