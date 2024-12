Nächste Allgäuer Langlaufhoffnung muss für Tour de Ski absagen

Das deutsche Aufgebot für die Tour de Ski 2024/25 schrumpft weiter. Ursprünglich hatte der Deutsche Skiverband zehn Langläuferinnen und sieben Langläufer für das prestigeträchtige Etappenrennen nominiert.

Nach der krankheitsbedingten Absage von Topläuferin Katharina Hennig (Sonthofen) fällt nun eine weitere Allgäuerin aus. Sprintspezialistin Coletta Rydzek (SC Oberstdorf) teilte einen Tag vor dem Start in Tolbach/Italien bei Instagram mit: „Leider keine Tour de Ski für mich. Ich bin nicht ganz fit, also genieße ich die Sonne daheim und drücke dem Team die Daumen.“

Auch Hennig-Ersatz Lena Keck fällt nach Krankheit aus

Bereits an Weihnachten meldete der Deutsche Skiverband den Ausfall von Katharina Hennig. Grund ist ein Infekt, der die Wahl-Allgäuerin nach dem letzten Weltcup in Davos aufs Sofa verbannte. Zwar sei die Olympiasiegerin von 2022 wieder fit, aber noch nicht bereit für die kräftezehrende Tour de Ski. Vom DSV heißt es: „Katharina Hennig muss ihren Start bei der Tour de Ski 2024/25 aufgrund einer doch noch nachwirkenden Erkältung vor Weihnachten absagen. Voller Fokus liegt jetzt auf einer vollständigen Genesung, damit sich Katha anschließend intensiv auf die Weltmeisterschaften vorbereiten kann.“

Als Ersatz sollte ursprünglich Lena Keck (TSV Buchenberg) einspringen. Doch die Lebensgefährtin von Friedrich Moch war ebenfalls erkältet und ist noch nicht einsatzbereit.

Acht deutsche Frauen und sieben Männer starten bei Tour de Ski 2024/25

Die 19. Tour de Ski startet am Samstag, 28. Dezember, in Toblach und endet am Sonntag, 5. Januar, in Val di Fiemme. Erstmals findet das Etappenrennen ausschließlich in Italien statt. In der Vergangenheit hatten unter anderem auch Etappen in Oberstdorf stattgefunden. Mit dabei sind diese 15 deutschen Athleten:

Frauen:

– Victoria Carl (SC Motor Zella-Mehlis) – Anna-Maria Dietze (Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge) – Pia Fink (SV Bremelau/Fischen) – Laura Gimmler (SC Oberstdorf) – Helen Hoffmann (WSV Oberhof) – Sofie Krehl (SC Oberstdorf) – Lisa Lohmann (WSV Oberhof) – Katherine Sauerbrey (SC Steinbach-Hallenberg)

Männer:

– Janosch Brugger (SC Schluchsee/Fischen) – Marius Kastner (SC Neubau) – Albert Kuchler (SpVgg Lam) – Friedrich Moch (WSV Isny/Oberstdorf) – Florian Notz (TSV/SZ Böhringen Römerstein/Oberstdorf) – Anian Sossau (SC Eisenärzt) – Jan Stölben (SLV Ernstberg)

Die Etappen der Tour de Ski 2024/2025 im Überblick

Datum Ort Disziplin Laufstil 28.12.2024 Toblach (Italien) Sprint Freistil 29.12.2024 Toblach (Italien) 15 km Massenstart klassisch 31.12.2024 Toblach (Italien) 20 km Einzel Freistil 01.01.2025 Toblach (Italien) 15 km Verfolgung klassisch 03.01.2024 Val di Fiemme (Italien) Sprint klassisch 04.01.2024 Val di Fiemme (Italien) 20 km Skiathlon klassisch/Freistil 05.01.2024 Val di Fiemme (Italien) 10 km Final Climb Freistil