Genug Schnee: Organisatoren geben endgültiges OK für die Vierschanzentournee

Es ist angerichtet für die weltbesten Skispringer um den momentanen deutschen Überflieger Pius Paschke. Am Dienstag gaben die Organisatoren der 73. Vierschanzentournee grünes Licht für die Austragung des Wintersporthighlights zum Jahreswechsel. „Wir haben an allen vier Orten genügend Schnee und können mit der Belegung der Schanzen starten. Wir sind bereit und freuen uns auf ein Spektakel“, sagt Tourneepräsident Manfred Schützenhofer aus Bischofshofen.

Der Zeitplan für die Vorbereitung an den Schanzen

In Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck werden die Tourneeschanzen noch vor Weihnachten präpariert, am Finalort Bischofshofen starten die Pistenraupen direkt nach den Weihnachtsfeiertagen.

Vierschanzentournee 2024/2025: So läuft der Kartenvorverkauf

An allen Tourneeorten ist die Vorfreude groß, denn mit Pius Paschke (WSV Kiefersfelden) führt derzeit ein deutscher Überflieger das Feld der Favoriten an, gefolgt von den drei Österreichern Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Stefan Kraft sowie dem Schweizer Gregor Deschwanden.

Icon Vergrößern Am 1. Januar findet traditionell das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen statt. Foto: Eibner, imago images Icon Schließen Schließen Am 1. Januar findet traditionell das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen statt. Foto: Eibner, imago images

„Diese spannende Ausgangssituation tut unserem Kartenvorverkauf extrem gut. Alle sind heiß auf das Neujahrsskispringen“, freut sich Michael Maurer, Vorsitzender des Skiclubs Partenkirchen. Für das Springen am 1. Januar gibt es - außer im VIP-Bereich - noch Tickets für alle Kategorien.

Skiclub Oberstdorf rechnet mit neuem Zuschauerrekord in der Qualifikation

Der Skiclub Oberstdorf rechnet derweil mit einem neuen Rekord für die Qualifikation beim Auftaktspringen am 28. Dezember. Der Wettkampf im Allgäu am Sonntag, 29. Dezember ist seit Monaten ausverkauft.

Die Schanze in Oberstdorf im Kurzporträt Schattenbergschanze/Orlen-Arena Baujahr: 2003

Gesamthöhe: 140 m

Turmhöhe: 44 m

Anlauflänge: 105,5 m

Gesamtlänge: 274,5 m

Absprunggeschwindigkeit: ca. 92 km/h

Höhe Schanzentisch: 3,38 m

Schanzenrekord: Sigurd Pettersen, 143,5 m (2003)

Dabei werden wie vergangenes Jahr 25.500 Skisprung-Fans erwartet. „Nach den Galavorstellungen von Pius Paschke bei den ersten Springen boomt jetzt auch die Quali“, erklärt Florian Stern, Geschäftsführer der Skiclub Oberstdorf Veranstaltungs GmbH und Generalsekretär der Vierschanzentournee.

Vierschanzentournee: Es könnte spannende deutsch-österreichische Duelle geben

Die Verantwortlichen in Österreich hoffen, dass das derzeitige deutsch-österreichische Duell auch bei der Tournee weitergeht. „Diese Duelle sind das Salz in der Suppe bei der Vierschanzentournee und heizen die Stimmung bei uns in Innsbruck und auch beim Finale in Bischofshofen noch zusätzlich an“, sagt Max Obergruber, der Vorsitzende des Organisationskomitees beim Bergisel-Springen in Innsbruck.

Es geht um das Ende einer langen Durststrecke

Sowohl die deutschen Athleten um Karl Geiger (SC Oberstdorf) als auch die österreichischen Skispringer wollen eine lange Durststrecke beenden. Der bislang letzte deutsche Tourneesieger war Sven Hannawald mit seinem legendären Tournee-Grand-Slam (2001/2002) - damals gewann der heutige TV-Experte als Erster alle vier Springen. Der österreichische Skiverband wartet seit zehn Jahren auf einen Nachfolger von Stefan Kraft, der die Tournee in der Saison 2014/15 gewann.

Das ist der Zeitplan der Vierschanzentournee 2024/2025

Nach dem Auftakt in Oberstdorf geht es beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen am 1. Januar 2025 weiter. Am 4. Januar findet das dritte Springen der Tournee in Innsbruck statt. Die Entscheidung um den Sieg fällt spätestens am 6. Januar in Bischofshofen.