Auch im Allgäu kommt der Wolf jetzt häufiger vorbei

Wölfe sind scheue Tiere. Wittern sie einen Menschen, treten sie in der Regel die Flucht an. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass Begegnungen zwischen Wölfen und Menschen sehr selten sind - auch wenn die Zahl der Tiere in Deutschland steigt. Zuletzt - die aktuellsten Zahlen stammen von Ende November 2024 - wurden in Deutschland rund 1600 Wölfe nachgewiesen. 209 Rudel, 46 Wolfspaare und 19 sesshaften Einzelwölfe sind dem Bundesamt für Natur bekannt. Insgesamt geht Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) von rund 2.500 Wölfen in Deutschland aus.

Im Allgäu gibt es - Stand Sommer 2025 - weder ein Rudel, noch ein Wolfspaar. Bekannt ist lediglich ein standorttreuer Einzelwolf. „GW999m“, so sein Fachname, streift mindestens seit 2018 durch das deutsch-österreichische Grenzgebiet zwischen Oberallgäu und Vorarlberg. Zuletzt wurde der Rüde - GW steht für Grauer Wolf, 999 für seine genetische Kennung, das m für männlich - im Juli nachgewiesen. Als er einen Hirsch riss, hinterließ er eine verräterische DNA-Spur.

Neben dem „Allgäuer Wolf“ wurden in den vergangenen Jahren mehrere seiner Artgenossen in der Region nachgewiesen, entweder durch Fotos von Wildkameras, Kot, DNA-Spuren bei Rissen - oder den höchst seltenen Begegnungen mit Menschen, die reflexartig ihre Handykamera zückten.

Wolfs-Nachweise im Allgäu 2021 bis 2025 - eine Übersicht

Datum Landkreis Individuum Nachweis 10.07.2025 Oberallgäu GW999m DNA 01.06.2025 Ostallgäu unklar Foto 23.05.2025 Unterallgäu unklar DNA 19.05.2025 Ostallgäu GW4593m (aus Tschechien) DNA 10.09.2024 Oberallgäu unklar Foto 11.08.2024 Oberallgäu unklar Foto 17.07.2024 Oberallgäu GW3664m (aus Altmühltal) DNA 24.02.2024 Oberallgäu GW3899m DNA 23.02.2024 Ostallgäu unklar DNA 03.02.2024 Ostallgäu GW3856m DNA 26.01.2023 Grenzgebiet, österreichische Seite GW999m DNA 28.09.2022 Ostallgäu GW2906m DNA 28.03.2022 Grenzgebiet, österreichische Seite GW999m DNA 12.02.2022 Ostallgäu GW2187m DNA 08.11.2021 Ostallgäu unklar Foto

Quelle: Bayerisches Landesamt für Umweltschutz

Wölfe stehen unter Naturschutz

Wölfe stehen in Deutschland als streng geschützte Art unter Naturschutz. Ein Abschuss ist verboten, es sei denn, die eigentlich Menschen gegenüber scheuen Wölfe verhalten sich in der Begegnung mit Menschen aggressiv. Dann erlaubt das Bundesnaturschutzgesetz einen Abschuss - offiziell "Entnahme" genannt. Ein solcher Fall unprovoziert aggressiven Wolfsverhaltens ist seit 1998 - damals wurde erstmal wieder ein Wolf in Deutschland nachgewiesen - aber noch nicht aufgetreten.