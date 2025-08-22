Icon Menü
Wolf im Allgäu - So oft wurden Wölfe 2025, 2024 und 2023 nachgewiesen

Wölfe im Allgäu

Auch im Allgäu kommt der Wolf jetzt häufiger vorbei

In Deutschland gibt es immer mehr Wölfe und auch im Allgäu wurde das Tier dieses Jahr schon viermal nachgewiesen. Eine Übersicht der Wolfs-Nachweise im Allgäu 2021 bis 2025.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Dieser Wolf wurde im November 2021 nahe Balderschwang von einer Fotofalle erwischt.
    Dieser Wolf wurde im November 2021 nahe Balderschwang von einer Fotofalle erwischt. Foto: Naturpark Nagelfluhkette

    Wölfe sind scheue Tiere. Wittern sie einen Menschen, treten sie in der Regel die Flucht an. Deshalb ist es kaum verwunderlich, dass Begegnungen zwischen Wölfen und Menschen sehr selten sind - auch wenn die Zahl der Tiere in Deutschland steigt. Zuletzt - die aktuellsten Zahlen stammen von Ende November 2024 - wurden in Deutschland rund 1600 Wölfe nachgewiesen. 209 Rudel, 46 Wolfspaare und 19 sesshaften Einzelwölfe sind dem Bundesamt für Natur bekannt. Insgesamt geht Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) von rund 2.500 Wölfen in Deutschland aus.

    Immer wieder werden im Allgäu Wölfe gesichtet. Was Tierfreunde begeistert, bereitet Landwirten Sorgen: Denn Wölfe reißen auch Herdentiere. Der Wolf im Allgäu - hier ein Überblick über Zahlen und Fakten.
    Icon Galerie
    12 Bilder
    Immer wieder werden im Allgäu Wölfe gesichtet. Was Tierfreunde begeistert, bereitet Landwirten Sorgen. Hier ein Überblick über Zahlen und Fakten.

    Im Allgäu gibt es - Stand Sommer 2025 - weder ein Rudel, noch ein Wolfspaar. Bekannt ist lediglich ein standorttreuer Einzelwolf. „GW999m“, so sein Fachname, streift mindestens seit 2018 durch das deutsch-österreichische Grenzgebiet zwischen Oberallgäu und Vorarlberg. Zuletzt wurde der Rüde - GW steht für Grauer Wolf, 999 für seine genetische Kennung, das m für männlich - im Juli nachgewiesen. Als er einen Hirsch riss, hinterließ er eine verräterische DNA-Spur.

    Neben dem „Allgäuer Wolf“ wurden in den vergangenen Jahren mehrere seiner Artgenossen in der Region nachgewiesen, entweder durch Fotos von Wildkameras, Kot, DNA-Spuren bei Rissen - oder den höchst seltenen Begegnungen mit Menschen, die reflexartig ihre Handykamera zückten.

    Wolfs-Nachweise im Allgäu 2021 bis 2025 - eine Übersicht

    DatumLandkreisIndividuumNachweis
    10.07.2025OberallgäuGW999mDNA
    01.06.2025OstallgäuunklarFoto
    23.05.2025UnterallgäuunklarDNA
    19.05.2025OstallgäuGW4593m (aus Tschechien)DNA
    10.09.2024OberallgäuunklarFoto
    11.08.2024OberallgäuunklarFoto
    17.07.2024OberallgäuGW3664m (aus Altmühltal)DNA
    24.02.2024OberallgäuGW3899mDNA
    23.02.2024OstallgäuunklarDNA
    03.02.2024OstallgäuGW3856mDNA
    26.01.2023Grenzgebiet, österreichische SeiteGW999mDNA
    28.09.2022OstallgäuGW2906mDNA
    28.03.2022Grenzgebiet, österreichische SeiteGW999mDNA
    12.02.2022OstallgäuGW2187mDNA
    08.11.2021OstallgäuunklarFoto

    Quelle: Bayerisches Landesamt für Umweltschutz

    Wölfe stehen unter Naturschutz

    Wölfe stehen in Deutschland als streng geschützte Art unter Naturschutz. Ein Abschuss ist verboten, es sei denn, die eigentlich Menschen gegenüber scheuen Wölfe verhalten sich in der Begegnung mit Menschen aggressiv. Dann erlaubt das Bundesnaturschutzgesetz einen Abschuss - offiziell "Entnahme" genannt. Ein solcher Fall unprovoziert aggressiven Wolfsverhaltens ist seit 1998 - damals wurde erstmal wieder ein Wolf in Deutschland nachgewiesen - aber noch nicht aufgetreten.

