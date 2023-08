Was die heftigen Unwetter Donnerstagnacht im Allgäu anrichteten

Ein heftiger Sturm fegte in der Nacht auf Freitag über das Allgäu. Vielerorts richteten Blitz, Wind und Regen teils größere Schäden an. Ein Überblick.

25.08.2023 | Stand: 13:40 Uhr

In der Nacht auf Freitag haben über dem Allgäu heftige Unwetter gewütet. Teilweise richteten sie enorme Schäden an - so vor allem auf einem Campingplatz in Lindau. Sechs Menschen sind dabei verletzt worden. Wie die Polizei nun berichtet, hat das Gewitter bei zwei Häusern in Lindau Dachziegel gelockert und teils abgetragen. Der Bauhof sperrte nun die angrenzenden Gehwege. Da auch von weiteren Dachschäden an Häusern - vor allem auf der Lindauer Insel - auszugehen sei, rät die Polizei, sich bei weiteren Gewittern nicht im Freien aufzuhalten. Die Gefahr vor herunterfallenden Ziegeln sei groß.

Rund um Lindenberg hatten Polizei und Feuerwehr allerhand zu tun. Äste, Bäume und ein Dixi-Klo mussten von der Fahrbahn geräumt werden. Ein Autofahrer konnte einem umgestürzten Baum nicht mehr rechtzeitig ausweichen - es kam zum Zusammenstoß. Mehrere Autos wurden zudem durch herumfliegende Gegenstände beschädigt.

Unwetter Donnerstagnacht im Allgäu: Bäume stürzen im Unterallgäu auf Autos

Auch im Unterallgäu hinterließ das Unwetter der vergangenen Nacht seine Spuren. So wurden mehrere Bäume entlang der B16 entwurzelt und lagen quer über der Straße. Auch in Mindelheim brachen einige Bäume durch den Sturm ab und blockierten Straßen - ein Baum krachte auf ein geparktes Auto und beschädigte dieses. Zwischen Stetten und Sontheim wurde ebenfalls ein Baum an einer Straße entwurzelt. Ein weiterer Baum krachte in Sontheim auf ein geparktes Fahrzeug. In Stetten wurde ein Auto durch umherfliegende Trümmerteile einer Halle beschädigt.

In Kötz schlug ein Blitz in einer Scheune ein und setzte sie in Brand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende, leerstehende Wohnhaus verhindern. Allerdings wurde der Dachstuhl der Scheune irreparabel beschädigt. Die Polizei geht derzeit von einem Schaden von etwa 50.000 Euro aus.

Heftiger Sturm trifft Heroes-Festival in Buchenberg - Sicherheitsdienst räumt Gelände

Das am Donnerstagabend gestartete Heroes-Festival in Buchenberg wurde ebenfalls von dem starken Sturm getroffen. Der Sicherheitsdienst räumte den Campingplatz am Donnerstagabend. Ein 23-jähriger Besucher war damit jedoch nicht einverstanden. Er pöbelte herum, sodass der Sicherheitsdienst ihn zu Boden bringen und fixieren musste. Eine Streife der Kemptener Polizei holte den jungen Mann ab - er musste die Nacht in Gewahrsam verbringen.

