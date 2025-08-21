Für Ritter, Piraten und zum Bummeln: Diese Veranstaltungen stehen am Wochenende an

Die zweite Hälfte der Sommerferien in Bayern ist angebrochen – und die Allgäuer Festwoche ist vorbei. Was kann man aktuell in den kommenden Tagen in der Region unternehmen? Die Antwort gibt es in unseren Veranstaltungstipps.

Diese Veranstaltungen stehen im Allgäu am Wochenende (22. bis 24. August) an:

Kunsthandwerkermarkt am Festspielhaus Füssen

Im Barockgarten beim Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen präsentieren von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. August, über 70 Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ihre Waren. Es gibt Baby- und Kindermode, Taschen und Rucksäcke, Schmuck und modische Accessoires, Dekorationen aus verschiedenen Materialien, Naturkosmetik und regionale Lebensmittel direkt vom Erzeuger.

Daneben können die Besucherinnen und Besucher an verschiedenen Workshops teilnehmen und Live-Darbietungen des Festspielhaus-Casts anschauen. Auf dem Gelände gibt es zudem Essens- und Getränkestände. Der Eintritt auf den Markt ist frei. Die Öffnungszeiten:

Freitag: 13 bis 19 Uhr

Samstag: 11 bis 19 Uhr

Sonntag 10 bis 17 Uhr

Im Barockgarten des Festspielhauses in Füssen öffnet am Wochenende ein Kunsthandwerkermarkt. Foto: Benedikt Siegert (Archvibild)

Nachtflohmarkt in Weiler-Simmerberg

Am Freitag, 22. August, öffnet von 19 bis 23 Uhr der Nachtflohmarkt rund um den Rathauspark im Ortskern von Weiler-Simmerberg. An vielen Ständen können die Besucherinnen und Besucher kleine Schätze und Raritäten entdecken. Nach dem Bummeln können sie den Abend mit einem Getränk am Hausbach ausklingen lassen. Der Eintritt ist frei.

Piratenfahrt auf dem Großen Alpsee

Das Piratenschiff „Santa Maria Loreto“ sticht am Freitag, 22. August, auf dem Großen Alpsee bei Immenstadt in See. Anheuern können Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren, allerdings ohne Eltern. Wer mag, darf im Piratenkostüm kommen. Im Anschluss an die einstündige Fahrt bekommt jedes Kind eine Überraschung.

Die Fahrt kostet 10 Euro pro Kind. Bezahlung im Naturparkzentrum Nagelfluhkette, anschließend Treffpunkt an der Anliegestelle der „Santa Maria Loreto“ am Hafenkiosk in der Seestraße in Immenstadt-Bühl. Die Fahrt beginnt um 11.30 Uhr.

Ritterabenteuer auf der Burgruine Sulzberg

Auf der Burgruine Sulzberg bei Kempten sind am Freitag, 22. August, von 14 bis 17 Uhr viele Aktionen für Familien geboten. Beim „Ritterabenteuer“ können Kinder ab 5 Jahren Armbrustschießen, Lanzenstechen, den Burgturm (mit Museum) erobern oder einer Märchengeschichte lauschen.

Zum Abschluss des Tages erhält jedes Kind einen Ritterschlag und eine Urkunde. Auf der Burgruine gibt es auch Essen und Getränke. Am Lagerfeuer können die Besucherinnen und Besucher selber eine Wurst am Spieß grillen.

Die Teilnahme ist nur mit vorheriger Anmeldung in der Gästeinformation Sulzberg unter der Telefonnummer 08376 / 9201-19 möglich. Treffpunkt ist um 13.45 Uhr am Rathaus in Sulzberg, anschließend läuft man gemeinsam zur Burgruine.

Verschiedene Aktionen für Kinder sind am Wochenende auf der Burgruine Sulzberg geboten. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Museumssafari im Allgäu

Die Museumssafari im Allgäu läuft noch bis zum 15. September. Auch an diesem Wochenende können Familien in 14 teilnehmenden Museen an der Safari teilnehmen und tierische Rätsel lösen. An den Museumskassen gibt es ein kostenloses Rätselheft.

Wer im Aktionszeitraum mindestens drei Museen besucht und die dortigen Rätsel gelöst hat, kann an einer Auslosung teilnehmen, in der es Überraschungspakete, Führungen, Rundfahrten und Familienkarten für Ausflugsziele im Allgäu zu gewinnen gibt.

Folgende Museen im Allgäu sind dabei:

Allgäuer Bergbauernmuseum Immenstadt-Diepolz

AlpenStadtMuseum Sonthofen

Archäologischer Park Cambodunum, Kempten

Kempten-Museum

Deutsches Hutmuseum Lindenberg

Cavazzen Museum, Lindau

Städtische Museen Wangen im Allgäu

Stadtmuseum Isny

Stadtmuseum Kaufbeuren

Isergebirgs-Museum Neugablonz

Südsee-Sammlung & Historisches Museum Obergünzburg

Stadtmuseum Memmingen

Museen im Antonierhaus, Memmingen

MEWO Kunsthalle Memmingen

Mehr Veranstaltungen im Allgäu finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.