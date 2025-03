Noch keine Pläne? Das können Sie am Wochenende im Allgäu unternehmen

Sportliche, aber auch kulturelle Veranstaltungen stehen am Wochenende im Allgäu an. Außerdem erwartet die Stadt Memmingen hohen Besuch aus der Politik. Das sind unsere sechs Veranstaltungstipps für das Wochenende vom 14. bis 16. März im Allgäu:

15. März: „500 Jahre Zwölf Artikel“ - Festakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

14. und 16. März: Eishockey in Kaufbeuren und Memmingen

15. März: Winterwochenmarkt in Oberstdorf

15. und 16. März: Allgäuer Altbautage in der Bigbox in Kempten

15. und 16. März: „Grease“ - das Hitmusical in Füssen

16. März: Ottobeurer Halbmarathon

„500 Jahre Zwölf Artikel“ - Festakt mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Während des Deutschen Bauernkriegs sind im März 1525 in Memmingen die „Zwölf Artikel“ entstanden. Sie gelten als die früheste Forderung nach Menschenrechten in Europa und sind der Grund, weshalb die Stadt Memmingen den Titel „Stadt der Freiheitsrechte“ trägt.

Zum 500. Gedenken an dieses historische Ereignis gibt es im Allgäu zahlreiche Sonderausstellungen, Vorträge und Diskussionen. Der offizielle Auftakt des Gedenkjahres wird am Samstag, 15. März, in Memmingen gefeiert. Zu diesem Anlass kommen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nach Memmingen. Bei einem Festakt in der Kirche St. Martin halten beide eine Rede.

Icon Vergrößern Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am Samstag nach Memmingen. Foto: Santiago Mazzarovich/AP, dpa Icon Schließen Schließen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am Samstag nach Memmingen. Foto: Santiago Mazzarovich/AP, dpa

Außerdem eröffnet Söder die Bayernausstellung des Hauses der Bayerischen Geschichte „Projekt Freiheit – Memmingen 1525“. Diese ist ab Sonntag, 16. März, im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Memmingen zu sehen.

Die Stadt Memmingen bietet auf ihrem Instagram- und auf ihrem YouTube-Kanal einen kostenlosen Livestream vom Festakt in der Martinskirche an. Hier sehen Sie den Festakt am Samstag live.

Eishockey in Kaufbeuren und Memmingen

Für die meisten Allgäuer Eishockeyvereine ist die Saison 2024/25 bereits beendet. Der ECDC Memmingen spielt jedoch in den Playoffs noch um den Aufstieg in die DEL2. Der ESV Kaufbeuren kämpft in den Playdowns um den Abstieg in die Oberliga.

Am Freitag treffen die Kaufbeurer Joker im heimischen Stadion um 19.30 Uhr auf die Selber Wölfe. Es ist Spiel 3 in der Playdown-Serie. Der ESVK erwartet am Freitag ein ausverkauftes Haus. Noch sind online Tickets verfügbar. Spiel 4 folgt dann am Sonntag um 17 Uhr in Selb.

Im Achtelfinale der Oberliga-Playoffs trifft der ECDC Memmingen am Wochenende auf die Heilbronner Falken. Die Gegner gehen als Favorit in die Serie. Am Freitagabend fahren die Indians zu Spiel 1 von 7 nach Heilbronn. Am Sonntag, 16. März, empfangen die Memminger Heilbronn um 18 Uhr zu Spiel 2 am Hühnerberg. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.

Icon Vergrößern Der ESV Kaufbeuren empfängt am Freitagabend die Selber Wölfe. Foto: Mario Wiedel Icon Schließen Schließen Der ESV Kaufbeuren empfängt am Freitagabend die Selber Wölfe. Foto: Mario Wiedel

Winterwochenmarkt in Oberstdorf

Noch bis Ende März findet jeden Samstag der Winterwochenmarkt in Oberstdorf statt. Von 9 bis 13 Uhr können die Besucherinnen und Besucher am Samstag, 15. März, über den Markt im Foyer des Oberstdorf Hauses schlendern und einkaufen. Es gibt verschiedene Leckereien und regionale Produkte. Der Winterwochenmarkt ist dieses Jahr das letzte Mal am 29. März.

Allgäuer Altbautage in der Bigbox in Kempten

Bei den Allgäuer Altbautagen am Samstag und Sonntag, 15. und 16. März, in der Bigbox in Kempten können sich die Besucherinnen und Besucher über energieeffizientes Bauen und Sanieren informieren.

Über 70 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren ihre Angebote aus den Bereichen Heizungs-, Lüftungs- und Solartechnik sowie über Wärmedämmung für Dach und Fassade bis hin zu modernen Fenstern. Zudem gibt es Informationen über verschiedene Förderprogramme und Vorträge.

Die Allgäuer Altbautage haben am Samstag und Sonntag jeweils von 9.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Icon Vergrößern Informationen zu Themen rund ums energieeffiziente Bauen und Sanieren gibt's bei den Allgäuer Altbautagen in Kempten. Foto: Ralf Lienert (Archivbild) Icon Schließen Schließen Informationen zu Themen rund ums energieeffiziente Bauen und Sanieren gibt's bei den Allgäuer Altbautagen in Kempten. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

„Grease“ - das Hitmusical in Füssen

Eine Zeitreise in die 1950er Jahre erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer am Wochenende im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. In der Neuauflage des Musicals „Grease“ präsentieren die Darstellerinnen und Darsteller Hits wie „Summer Nights“ oder „You‘re The One That I Want“.

In „Grease“ verlieben sich Rocker Danny Zucko und das Mauerblümchen Sandy Olsson während der Sommerferien und verbringen eine romantische Zeit miteinander. Als die Schule wieder anfängt, müssen sie feststellen, dass sie in einer Klasse sind. Um seinen Ruf nicht zu verlieren, zeigt Danny Sandy die kalte Schulter. Können sie sich wieder annähern?

Es gibt einen Spieltermin am Samstag, 15. März, um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 16. März, wird das Musical um 14 Uhr sowie um 18 Uhr in Füssen aufgeführt. Tickets gibt es ab 59,90 Euro im Vorverkauf. Am Samstag und am Sonntagnachmittag ist die günstigste Kategorie allerdings schon ausgebucht.

Ottobeurer Halbmarathon

Die Laufsaison im Allgäu beginnt. Der Ottobeurer Halbmarathon am Sonntag, 16. März, in der Unterallgäuer Gemeinde ist die erste Laufveranstaltung des Jahres in der Region. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können über die Halbmarathon-Distanz starten, also 21,1 Kilometer, sowie über 6 oder 10 Kilometer. Außerdem gibt es einen Kinderlauf über 970 Meter. Das ist der Zeitplan:

10.20 Uhr: Start des Kinderlaufs

11 Uhr: Start 6 Kilometer

11.05 Uhr: Start 10 Kilometer und Halbmarathon

ca. 11.10 Uhr: Siegerehrung des Kinderlaufs

ca. 13.30 Uhr: Siegerehrung der Erwachsenen

Kurzentschlossene können sich am Wettkampftag zwischen 9 und 10 Uhr im Sportheim des TSV Ottobeuren an der Dreifach-Turnhalle nachmelden. Hier finden Sie die Ausdauer-Highlights im Frühling im Allgäu.

Mehr Veranstaltungen im Allgäu finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.