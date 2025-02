Fasching, Funken und hoher Besuch: Das sind die Highlights im März im Allgäu

Ein bunter Mix aus Veranstaltungen erwartet uns im März 2025 im Allgäu - von traditionsreichen Events wie Fasching oder Funken über Sportliches bis hin zu Historischem. Das sind unsere Veranstaltungstipps für März 2025 im Allgäu:

1. März: Hornerrennen in Gunzesried

Bis 2. März: Skilanglauf Deutschlandpokal mit Deutscher Jugend-Juniorenmeisterschaft

Bis 4. März: Fasching im Allgäu

7. bis 9. März: Internationales Käsefestival in Oberstdorf

8. und 9. März: Funken im Allgäu

16. März: Ottobeurer Halbmarathon

Ganzer Monat: Veranstaltungen zu 500 Jahre Bauernkrieg im Allgäu

23. März: Sonthofer Frühlingslauf

Ab 30. März: Isnyer Literaturtage

Hornerrennen in Gunzesried

Am Faschingssamstag, 1. März, will der Gunzesrieder Hornerverein wieder das traditionelle Horn-Schlitten-Rennen auf die Beine stellen. Start der Gaudi-Veranstaltung ist ab 17.30 Uhr am Skilift in Gunzesried (Kreis Oberallgäu). Das Rennen findet nur bei entsprechender Schneelage statt. Am Hang in Gunzesried muss mindestens 30 Zentimeter Naturschnee liegen.

Icon Vergrößern Das Hornerrennen in Gunzesried ist ein Gaudi-Rennen, das entweder am Hang an der Talstation der Ossi-Reichert-Bahn oder am Viehscheid-Platz stattfindet. Foto: Günter Jansen (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das Hornerrennen in Gunzesried ist ein Gaudi-Rennen, das entweder am Hang an der Talstation der Ossi-Reichert-Bahn oder am Viehscheid-Platz stattfindet. Foto: Günter Jansen (Archivbild)

Skilanglauf-Deutschlandpokal mit Deutscher Jugend-Juniorenmeisterschaft

Der WSV Isny organisiert am Wochenende von Freitag, 28. Februar, bis Sonntag, 2. März, den Skilanglauf-Deutschlandpokal in der Nordic-Arena in Oberstdorf. Dabei treten die besten Nachwuchsathleten Deutschlands gegeneinander an.

Sie haben beim Deutschlandpokal die Möglichkeit, Punkte für die Gesamtwertung zu sammeln und sich für internationale Wettbewerbe sowie für die Kaderplätze der Skiverbände zu qualifizieren. Zudem kämpfen sie bei der Deutschen Jugend-Juniorenmeisterschaft um den Titel. Das ist das Wettkampfprogramm:

Freitag, 28. März: Sprint, Klassische Technik

Prolog: 9.30 Uhr

Finalläufe: 11 Uhr

Samstag, 1. März: Distanz, Einzelstart, Freie Technik

Start: 9.30 Uhr

Sonntag, 2. März: Distanz, Massenstart, Klassische Technik

Start: 9.30 Uhr

Icon Vergrößern In Oberstdorf findet am ersten März-Wochenende der Skilanglauf-Deutschlandpokal mit der Deutschen Jugend-Juniorenmeisterschaft statt. Foto: Uli Mutscheller Icon Schließen Schließen In Oberstdorf findet am ersten März-Wochenende der Skilanglauf-Deutschlandpokal mit der Deutschen Jugend-Juniorenmeisterschaft statt. Foto: Uli Mutscheller

Fasching im Allgäu 2025: Umzüge, Bälle, Termine

Die Faschingssaison im Allgäu dauert noch bis einschließlich Faschingsdienstag, 4. März. Bis dahin gibt es im Allgäu viele große und kleine Umzüge, Partys und Faschingsbälle.

Zu den Highlights im März zählt wohl der Oberdorfer Gaudiwurm am Sonntag, 2. März, in Marktoberdorf. Er ist einer der größten Faschingsumzüge in der Region. Am Rosenmontag, 3. März, ist in Immenstadt die Nacht der Fasnacht. Insgesamt 40 Wagen und 27 Fußgruppen ziehen bei dem Nachtumzug durch die Stadt.

Einen Überblick über die Faschingshighlights am Wochenende im Allgäu finden Sie hier.

Internationales Käsefestival in Oberstdorf

In Oberstdorf findet von Freitag, 7. März, bis Sonntag, 9. März, wieder das Internationale Käsefestival statt. Oberstdorf wechselt sich bei der Austragung der Veranstaltung mit Sand in Taufers (Südtirol) ab.

Während des Festivals gibt es eine Käseausstellung im Oberstdorf Haus. Außerdem sind verschiedene Konzerte, Wein- und Käseverkostungen sowie ein Kinderprogramm geplant. Das Programm:

Freitag, 7. März

13 Uhr: Offizielle Eröffnung durch Staatsminister Eric Beißwenger und Milchprinzessin Verena Wagner mit Alphornbläsern, Saal Nelbelhorn

13 Uhr: Konzert von „Combo 4“, Saal Nebelhorn

14 bis 16 Uhr: Kinderschminken, Foyer

15 Uhr: Stubenmusik mit den Trio „Bloß zu 3.“, Foyer

15.30 Uhr: Bergkäseprämierung, Saal Breitachklamm

Samstag, 8. März

11 Uhr: Alpenländische Musik mit den „Alpenspitzbuaba“, Saal Nebelhorn

12 und 14 Uhr: Wein- und Käseverkostung, Saal Breitachklamm (Kosten: 10 Euro pro Person, Anmeldung unter Telefon 08322/700-4006)

14 Uhr: Unterhaltungsmusik mit dem Trio „Uifach so“, Saal Nebelhorn

16 Uhr: Kasperletheater mit Marie-Luise Kaiser: „Der Kasperl und die geheimnisvolle Wunderkugel“, Nordi-Club

Sonntag, 9. März

14 Uhr: Stubenmusik mit dem Trio „Burgglöckler Fehla“, Foyer

15 Uhr: Zauberer Thomasius und anschließend Luftballon-Tiermodellieren, Raum Freibergsee

17 Uhr: Konzert der Musikkapelle Oberstdorf, Saal Nebelhorn

Weitere Informationen zum Internationalen Käsefestival finden Sie hier.

Funken im Allgäu 2025

Am Wochenende nach dem Fasching werden im Allgäu traditionell die Funkenfeuer gezündet und damit der Winter symbolisch vertrieben. Dieses Jahr fällt der Funkensamstag auf den 8. März und der Funkensonntag auf den 9. März.

An beiden Tagen gibt es vielen großen und kleinen Orten und Ortsteilen in der gesamten Region die Funkenfeuer. Die Übersicht über die Termine 2025 finden Sie hier.

Üblicherweise gibt es beim Funken auch Funkenküchle. Das Traditionsgebäck gibt es nur an diesem besonderen Wochenende im Jahr. Hier finden Sie ein Rezept, mit dem Sie die Funkenküchle auch zuhause zubereiten können.

Icon Vergrößern Am Wochenende nach Fasching werden im Allgäu die Funkenfeuer gezündet. Foto: Heinz Budjarek (Archivbild) Icon Schließen Schließen Am Wochenende nach Fasching werden im Allgäu die Funkenfeuer gezündet. Foto: Heinz Budjarek (Archivbild)

Ottobeurer Halbmarathon

Mit dem Frühlingsbeginn stehen im Allgäu auch die ersten Läufe im Flachen an. Zum Beispiel am Sonntag, 16. März, in Ottobeuren (Kreis Unterallgäu).

Beim 13. Ottobeurer Halbmarathon können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Halbmarathon (21,1 Kilometer) laufen oder auf den Strecken über 10 Kilometer und 6 Kilometer starten. Für Kinder ab Jahrgang 2019 bis 2014 gibt es einen Kinderlauf über 970 Meter.

Der Start und der Zielbereich befinden sich im Stadion in Ottobeuren. Interessierte können sich bis 12. März online anmelden. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag zwischen 9 und 10 Uhr möglich. Das ist der Zeitplan:

10.20 Uhr: Start des Kinderlaufs

11 Uhr: Start 6 Kilometer

11.05 Uhr: Start 10 Kilometer und Halbmarathon

ca. 11.10 Uhr: Siegerehrung des Kinderlaufs

ca. 13.30 Uhr Siegerehrung der Erwachsenen

Icon Galerie 21 Bilder Zur elften Auflage des Ottobeurer Halbmarathons gingen am Sonntag 300 Läuferinnen und Läufer an den Start.

Veranstaltungen in Memmingen zu 500 Jahre Bauernkrieg im Allgäu

Während des Deutschen Bauernkriegs schlossen sich im März 1525 die Abgesandten der oberschwäbischen Bauern zusammen und verabschiedeten in Memmingen die „Zwölf Artikel“. Sie gelten als eine der frühesten Forderungen nach Freiheitsrechten in Europa und sind der Grund, weshalb die Stadt Memmingen bis heute als „Stadt der Freiheitsrechte“ bekannt ist.

Zum 500. Gedenken an den Bauernkrieg und die „Zwölf Artikel“ finden im März und darüber hinaus zahlreiche Sonderausstellungen, Vorträge, Lesungen und Feierlichkeiten in der gesamten Region statt.

Am Samstag, 15. März, kommen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zu einem gemeinsamen Festakt des Freistaats Bayern und der Stadt Memmingen ins Allgäu. Um 11 Uhr eröffnet Söder die Landesausstellung „Projekt Freiheit – Memmingen 1525“ in der Kirche St. Martin in Memmingen. Steinmeier hält die Festansprache.

Die Bayernausstellung wird ab 16. März bis 19. Oktober von Dienstag bis Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus sowie in der Zunftstube des Kramerzunfthauses gezeigt.

Icon Vergrößern Die Kramerzunft, der Ort des Geschehens vor 500 Jahren. Foto: Till Hofmann Icon Schließen Schließen Die Kramerzunft, der Ort des Geschehens vor 500 Jahren. Foto: Till Hofmann

Sonthofer Frühlingslauf

Eine Woche nach dem Ottobeurer Halbmarathon geht es im Oberallgäu weiter mit dem Sonthofer Frühlingslauf am Sonntag, 23. März. Die Strecke ist zehn Kilometer lang. Der Startschuss fällt um 11 Uhr am Freizeitbad Wonnemar. Um etwa 13 Uhr beginnt die Siegerehrung. Anmeldungen sind jetzt bis 20. März online möglich. Kurzentschlossene können sich am Veranstaltungstag auch noch nachmelden.

Hier erfahren Sie, welche Sport-Highlights 2025 im Allgäu anstehen.

Isnyer Literaturtage

Die Isnyer Literaturtage starten am Sonntag, 30. März, und dauern bis Sonntag, 13. April. Während des Literaturfestivals gibt es in Isny Lesungen, Schreibworkshops, einen Schreibwettbewerb, Filmvorführungen und Konzerte. Zum Beispiel liest Martina Hefter, Trägerin des Deutschen Buchpreises 2024, aus ihrem Buch „Hey guten Morgen, wie geht es Dir?“. Außerdem kommen die mehrfach ausgezeichneten Autoren Daniel Schreiber und Hasnain Kazim mit ihren aktuellen Werken nach Isny.

Daneben gibt es ein Programm für Kinder und Jugendliche. Viele der Veranstaltungen kosten Eintritt. Mehr Informationen zum Festival sowie zum Programm finden Sie hier.

Weitere Veranstaltungen im Allgäu finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.