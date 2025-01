Das sollten Sie zum Hornerrennen in Gunzesried 2025 wissen

Das Hornerrennen in Gunzesried ist ein traditionelles Horn-Schlitten-Rennen in dem Ortsteil der Gemeinde Blaichach (Oberallgäu). Der Gunzesrieder Hornerverein stellt das Gaudi-Rennen jedes Jahr auf die Beine.

Ob das Hornerrennen in Gunzesried 2025 stattfindet, ist noch unklar. Das hängt unter anderem von der Schneelage ab. In diesem Artikel erfahren Sie alles rund um das Horn-Schlitten-Rennen in Gunzesried 2025:

Steckbrief: Hornerrennen in Gunzesried 2025

Name : Hornerrennen in Gunzesried

Ort : 87544 Gunzesried, Am Aubach 20, Talstation Ossi-Reichert-Bahn (Bergbahnen Ofterschwang-Gunzesried) oder am Viehscheidplatz

Termin : Steht noch nicht fest

Teilnehmer : Immer unterschiedlich, für 2025 noch nicht bekannt

Wann ist Hornerrennen in Gunzesried 2025?

Der Termin für das Gunzesrieder Hornerrennen 2025 steht noch nicht fest, sagt Edwin Hartl, Vorsitzender des Gunzesrieder Hornerverreins auf Nachfrage unserer Redaktion.

Am Hang in Gunzesried muss mindestens 30 Zentimeter Naturschnee liegen.

Welche Strecken gibt es beim Gunzesrieder Schlittenrennen?

In Gunzesried gibt es für das Hornerrennen zwei mögliche Strecken:

Den Hang am Viehscheidplatz in Gunzesried

Den Hang an der Talstation der Ossi-Reichert-Bahn (Bergbahnen Ofterschwang-Gunzesried)

Je nach Schneelage wählt der Hornerverrein die eine oder die andere Strecke. Die Schneedecke muss ausreichen, damit sich die Teilnehmer auf den Schlitten ins Tal sausen können.

Icon Galerie 7 Bilder Im Allgäu stehen im Frühjahr mehrere Schlittenrennen auf dem Programm. Diese Veranstaltungen sind inzwischen Tradition - ein Überblick in Bildern.

An der Ossi-Reichert-Bahn fahren die Teams einen Teil der Talabfahrt hinunter. Da diese künstlich beschneit wird, ist die Strecke schneesicherer. Wer bei dem Hornerschlittenrennen an den Start gehen will, baut sich sein Gefährt in der Regel selber.

Programm: Wie läuft das Hornerrennen in Gunzesried ab?

Der Veranstaltungstag beginnt am Renn-Tag in der Regel um 17.30 Uhr mit Verpflegung und musikalischer Unterhaltung. Gegen 18.30 Uhr folgt der Start des Gaudi-Rennens. Nach der Siegerehrung findet eine sogenannte Hornarparty in einem Zelt statt.

Wie komme ich zum Hornerrennen nach Gunzesried?

Bahnfahrer können mit dem Zug bis zum Bahnhof Blaichach fahren (Auskunft bei der Deutschen Bahn hier). Auch mit dem Bus gelangen Besucherinnen und Besucher bis nach Gunzesried (Fahrplan bei der Mona Allgäu).

Wo kann man in Gunzesried Parken?

Wer mit dem Auto zum Hornerrennen in Gunzesried fährt, kann auf den öffentlichen Parkplätzen im Ort seinen Wagen abstellen. Weitere Parkplätze gibt es unter anderem an der Ossi-Reichert-Bahn.

Wo kann ich in Gunzesried übernachten?

Besucherinnen und Besucher können in Gunzesried, Blaichach oder Bihlerdorf übernachten. Auskunft über freie Zimmer in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen in der Nähe gibt die Tourist-Info Blaichach unter der Telefonnummer +498321/8008-510 oder per E-Mail.

Wer veranstaltet das Hornerrennen in Gunzesried?

Veranstalter des Gunzesrieder Hornerrennens ist der Hornerverein Gunzesried.

Schlittenrennen 2025 im Allgäu

In diesem Jahr locken wieder mehrere traditionelle Schlittenrennen Zuschauerinnen und Zuschauer ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Rennen in der Region.