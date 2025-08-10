Nicht nur Festwoche: Unsere Veranstaltungstipps am Wochenende im Allgäu

Die Veranstaltungen im Allgäu von 8. bis 10. August: Im Allgäu steht das erste milde und sonnige Wochenende seit Langem bevor – und an dem ist allerhand geboten. Ob sportliche Highlights wie der Allgäu Panorama Marathon in Sonthofen, gesellige Dorffeste wie das Oberstdorfer Dorffest oder die traditionsreiche Allgäuer Festwoche in Kempten – An diesem Wochenende ist für jeden etwas dabei.

Allgäuer Festwoche in Kempten (8. bis 10. August)

Streetfestival in Füssen (8. und 9. August)

Allgäu Panorama Marathon in Sonthofen (9. und 10. August)

Dorffest in Oberstdorf (9. August)

Picknick in Weiß in Oberstaufen (10. August)

Allgäuer Festwoche in Kempten

Mit der Festwoche in Kempten steht an diesem Wochenende ein absolutes Highlight im Allgäu an: Neben den Partys in den Festzelten bietet sie eine Wirtschaftsmesse, Gastronomie, Bühnenprogramm und eine Kunstausstellung an.

Am Wochenende startet die beliebte Allgäuer Festwoche in Kempten. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Den Auftakt machte der Eröffnungsvorabend am Freitag: Von 19 bis 23 Uhr sorgen DJ Double T und DJ Butzi mit beliebten Schlagerhits für Stimmung auf der Bühne im Stadtpark. Die Wirtschafts- und Verbrauchermesse hat dann von Samstag, 9. August, bis Sonntag, 17. August, geöffnet. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich zur offiziellen Eröffnung am Samstag angekündigt. Das komplette Programm der Allgäuer Festwoche finden Sie hier.

Die Messehallen sind dann täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auch die Gastronomiebetriebe starten um 10 Uhr und schließen um 24 Uhr. Der letzte Einlass auf das Gelände am Abend ist um 22.30 Uhr. Ein Tagesticket kostet 9 Euro.

Streetfestival in Füssen

Am 8. und 9. August verwandelt sich Füssens Altstadt wieder in eine Partymeile: Das Streetfestival in Füssen bietet im August ein abwechslungsreiches Programm mit internationaler Straßenkunst, Live-Musik und DJ-Nacht.

Pica Pau heißt eine der Bands, die neben vielen anderen Künstlern beim Streetfestival in Füssen auftreten wird. Foto: Anton Kutscherauer (Archivbild)

Am Freitagabend legen ab 18.30 Uhr verschiedene DJs auf, am Samstag treten Künstler aus aller Welt mit Akrobatik, Clownerie und Musik in der Altstadt auf. Musikalische Highlights sind unter anderem die Samba-Gruppe Pica Pau, die Band Los Chicos und weitere Acts aus Pop, Indie und Salsa. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Allgäu Panorama Marathon in Sonthofen

Sportlich geht es am Wochenende im Oberallgäu zu: Der Allgäu Panorama Marathon in Sonthofen geht am Samstag und Sonntag, 9. und 10. August, in die 18. Runde. Heuer werden über 4000 Teilnehmende aus 50 Nationen erwartet.

4000 Teilnehmer erwarten die Veranstalter beim diesjährigen Allgäu Panorama Marathon. Foto: Dominik Berchtold (Archivbild)

Insgesamt gibt es sechs verschiedene Routen:

9. August, 15 Uhr, Wonnemar: Start 5 Kilometer am Wonnemar

9. August, 16 Uhr, Indoor-Arena Allgäu: Start Kids-Run (600 Meter für Kinder U8 und U10, 1000 Meter für Kinder U12)

10. August, 6 Uhr: Ultra (69 Kilometer und 3125 Höhenmeter)

10. August, 7 Uhr: Hörnerlauf (18 Kilometer und 1111 Höhenmeter)

10. August, 8 Uhr: Marathon (42,2 Kilometer und 1375 Höhenmeter)

10. August, 9.15 Uhr: Halbmarathon (21,1 Kilometer und 140 Höhenmeter)

Onlineanmeldungen sind noch bis einschließlich Donnerstag, 7. August, möglich. Kurzentschlossene können sich jedoch auch danach noch gegen einen Aufpreis nachmelden. Wer mag, kann natürlich auch zum Anfeuern der Ausdauer-Asse kommen.

Dorffest in Oberstdorf

Am Samstag, dem 9. August, findet in Obersdorf das Dorffest ab 10.30 im Kurpark und dem Pfarrgarten statt. Das Oberstdorfer Dorffest beginnt traditionell mit dem Anschießen der Böllerschützen der königlichen Schützengesellschaft Oberstdorf am Oberstdorf Haus sowie einem Fassbieranstich mit Bürgermeister Klaus King. Im Laufe des Tages werden zwei Bühnen bespielt.

Rahmenprogramm Kurpark:

10.45 Uhr: Uifach so

15.30 Uhr: Südwind

19.30 Uhr: Musikkapelle Oberstdorf

Rahmenprogramm Pfarrgarten

10.30 Uhr: Langenwanger Dorfbachtrio

14.00 Uhr: Melli Joe

19.00 Uhr: Combo 4

Für die kleinen Gäste winkt ein buntes Programm mit Entenangeln, Laser-Biathlon, Bungee-Trampolin, Waterballs und einer Hüpfburg. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt.

Picknick in Weiß in Oberstaufen

Am Sonntag, dem 10. August, lädt Oberstaufen Tourismus herzlich zum stilvollen Picknick in Weiß in den idyllischen Oberstaufen-Park ein. Nach dem französischen Vorbild „Dîner en Blanc“ lautet der Dresscode: Ganz in Weiß – von Kopf bis Fuß.

Am Sonntag findet wieder das Picknick in Weiß in Oberstaufen statt. Foto: Benjamin Liss (Archivbild)

Das Picknick beginnt um 18 Uhr. Speisen und Getränke bringen die Gäste selbst mit und nehmen an einer festlich gedeckten Tafel aus bereitgestellten Tischen und Bänken Platz. Für die musikalische Begleitung sorgt das Duo Between.us gemeinsam mit Diana.Vocals – mit Balladen, Rock- und Pop- Klassiker sowie Soulhits.

Noch nichts für Sie dabei? Weitere Veranstaltungen im Allgäu finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.