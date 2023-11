Diese Veranstaltungen im Dezember sollten Sie sich nicht entgehen lassen

Oh du fröhliche ... Adventszeit im Allgäu! Im Dezember gibt es viele besinnliche Veranstaltungen. Aber auch für Weihnachtsmuffel ist was dabei. Unsere Tipps.

30.11.2023 | Stand: 11:03 Uhr

Zum Jahresende wird es im Allgäu ruhiger und die besinnliche Adventszeit beginnt. Auf vielen Weihnachtsmärkten in der Region können die Besucherinnen und Besucher in Weihnachtsstimmung kommen und das ein oder andere Geschenk kaufen. Es gibt aber noch weitere Events, die Sie im Dezember besuchen können. Hier die Übersicht:

Kompletter Dezember: Weihnachtsmärkte im Allgäu

1. Dezember: Internationales St.-Nikolaus-Treffen in Missen-Wilhams

1. Dezember: Memmingen

1. bis 3. Dezember: Jubiläums-Krippenausstellung in Oberstaufen

1. bis 3. Dezember: Krippenausstellung in Isny

2. Dezember: Einkaufsnacht in Kempten

3. bis 6. Dezember: Bärbele- und Klausentreiben im Allgäu

9. Dezember: Nikolausschwimmen in Lindau Bodensee

Ab 9. Dezember: Scheidegger Winterwelten

10. Dezember: Nikolaus-Ballonstart in Sonthofen

16. bis 28. Dezember: Musical "Der Geist der Weihnacht" in Füssen

27. Dezember bis 6. Januar: Winterzauber in Oberstaufen

28. und 29. Dezember: Auftaktspringen der Vierschanzentournee Oberstdorf

30. Rutschparty in Füssen

31. Dezember: Silvesterlauf in Kempten

Weihnachtsmärkte im Allgäu

Am 3. Dezember ist der erste Advent. Während der Adventszeit finden im Allgäu auch zahlreiche Weihnachtsmärkte statt. Viele haben bereits im November begonnen, ein paar öffnen aber auch erst jetzt. Eine Übersicht über alle Termine finden Sie hier.

Internationales St.-Nikolaus-Treffen in Missen-Wilhams

Am Freitag, 1. Dezember, kommen in Missen-Wilhams (Kreis Oberallgäu) Nikolaus-Darsteller aus dem Allgäu, der Schweiz, Österreich, Frankreich, Italien, Niederlanden, Südtirol sowie Ungarn und Belgien zum 11. Internationalen St.-Nikolaus-Treffen zusammen.

Der emeritierte Abtprimas der Benediktinischen Konföderation, Notker Wolf OSB, kommt als Ehrengast und Festprediger zum Treffen. Um 18.45 Uhr findet der Kirchzug statt, um 19 Uhr beginnt der Aussendungsgottesdienst mit Pfarrer Perukilakkattu Abraham Sojesh P. in der Kirche St. Martin. Der Männerchor aus Gestratz singt.

Memmingen im Lichterglanz

Bis in den späten Abend hinein kann man am Freitag, 1. Dezember, in Memmingen einkaufen. Unter dem Motto "Memmingen im Lichterglanz" haben die Geschäfte in der Innenstadt an diesem Abend bis 22 Uhr geöffnet. Auch der Memminger Christkindlesmarkt ist länger offen als sonst, nämlich bis 23 Uhr. Zudem gibt es verschiedene Angebote und eine Verlosung mit Rubbellosen.

In der ganzen Innenstadt sind an dem Abend Artisten und Vereine aus der Region unterwegs. Um 18.30 Uhr startet der Laternenumzug für Kinder mit dem Fanfarenzug Aitrach. Treffpunkt ist am Marktplatz/Ecke Fußgängerzone. Die Kinder ziehen durch die Fußgängerzone bis zum Schrannenplatz. Zum Abschluss der Memminger Einkaufsnacht gibt es um 22 Uhr eine Feuershow mit musikalisch unterlegtem Feuerwerk am Westertorplatz.

Jubiläums-Krippenausstellung in Oberstaufen

Im Heimatmuseum in Oberstaufen (Oberallgäu) sind von Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 3. Dezember, 150 Krippen aus aller Welt ausgestellt. Anlass für die Krippenausstellung ist ein besonderes Jubiläum: Vor 15 Jahren schenkten Lydia und Rudi Heim dem Heimatdienst Oberstaufen ihre Großkrippe mit über 200 Figuren, die seitdem dauerhaft im Heimatmuseum ausgestellt ist.

Bei der Jubiläums-Krippenausstellung sind vielfältige Krippen zu sehen: vom alpenländischen Bauernhaus bis zur orientalischen Herberge, vom archaischen Bau bis zum filigranen Stall, von der 300 Jahre alten Kastenkrippe bis zur Grulicher Bergmannskrippe und den Laternenkrippen. Die Ausstellung ist täglich von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag spielen "Altenblech", am Sonntag die "Stubenmusik Wagner". Der Eintritt ist frei.

Krippenausstellung in Isny

Thomas Müller, Krippenbauer aus dem Weitnauer Tal, stellt am Wochenende des 1. bis 3. Dezember im Festsaal des Schloss Neutrauchburg in Isny ( Westallgäu) aus. Die Ausstellung ist am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen dem Kinderhospiz Bad Grönenbach zugute.

Einkaufsnacht in Kempten

Zu Beginn des Kemptener Weihnachtsmarkts findet am Eröffnungssamstag jedes Jahr die Einkaufsnacht statt. Am Samstag, 2. Dezember, haben die Geschäfte in der Innenstadt von Kempten bis 23 Uhr geöffnet. Am Forum Allgäu sowie an der Residenz gibt es Großkonzerte mit 50 Alphornbläsern. In der Innenstadt sind Artisten unterwegs, die Tanzeinlagen und Feuershows vorführen. Es gibt einen Adventsweg, Standkonzerte in der Innenstadt und Künstler, die Eisskulpturen schnitzen.

Bei der Einkaufsnacht in Kempten sind Artisten in der Innenstadt unterwegs. Bild: Martina Diemand (Archivbild)

Klausentreiben im Allgäu

Jahr für Jahr ziehen Anfang Dezember die Klausen und Bärbele durch das Allgäu. Sie sollen die bösen Wintergeister vertreiben. Los geht die Klausensaison 2023 am Sonntag, 3. Dezember, mit dem Klausenmarkt und Klausenumzug in Erkheim (Kreis Unterallgäu). Am Barbaratag, der dieses Jahr auf Montag, 4. Dezember fällt, gibt es viele Bärbeletreiben in der Region. Am 5. und 6. Dezember sind dann nochmal einige Klausenumzüge. Die Übersicht über die Termine finden Sie hier.

Nikolausschwimmen in Lindau am Bodensee

Am Samstag nach dem Nikolaustag findet in Lindau am Bodensee traditionell das Nikolausschwimmen statt. Dieses Jahr fällt der Termin auf den 9. Dezember. Ab 13 Uhr wagen sich Schwimmerinnen und Schwimmer in den kalten Bodensee. Sie starten an der Slipanlage des Lindauer Seglerclubs, schwimmen vorbei am Römerbad und der Löwenmole und werden von den Zuschauerinnen und Zuschauern am Lindauer Hafen in Empfang genommen.

Viele Teilnehmer starten mit Neopren, es gibt aber jedes Jahr auch immer ein paar Extremschwimmer, die ganz ohne Anzug ins Wasser springen. Der Bodensee hat zu dieser Jahreszeit eine Wassertemperatur von 5 bis 7 Grad. Das Nikolausschwimmen ist Teil des Programms der Lindauer Hafenweihnacht.

Scheidegger Winterwelten

Die Scheidegger Winterwelten im Westallgäu eröffnen voraussichtlich am zweiten Adventswochenende. Die Lichtinstallationen können dann bis zum 2. Februar 2024 besichtigt werden. Der Weg durch die Winterwelten führt vom Ortseingang am Kreisel über den Pfarrer-Kneipp-Park zum Kirchplatz bis zum Kurhausweiher. Daneben gibt es Programm für Kinder und Erwachsene:

8. Dezember 15 Uhr: Weihnachtsbasteln für Kinder 19 bis 20 Uhr: Adventskonzert bei Glühwein, Theatron am Kurhaus

9. Dezember 10 Uhr: Weihnachtsbasteln für Kinder

10. Dezember 14 Uhr: Schneemannhäkeln für Kinder

16. Dezember 11 Uhr: Märchenstunde in der Weihnachtsbäckerei

17. Dezember 11 Uhr: Märchenstunde in der Weihnachtsbäckerei 14 Uhr: Schneemannhäkeln für Kinder

22. Dezember 16.15 Uhr: Mystik & Sagen & altes Wissen – Workshop mit Aurelia Nachbaur

29. Dezember 16.15 Uhr: Mystik & Sagen & altes Wissen – Workshop mit Aurelia Nachbaur

5. Januar 2024 16.15 Uhr: Mystik & Sagen & altes Wissen – Workshop mit Aurelia Nachbaur



Eigentlich hätten die Scheidegger Winterwelten bereits am ersten Adventswochenende mit dem Weihnachtsmarkt eröffnet werden sollen. Das ist aufgrund der Wetterverhältnisse nicht möglich. Mehr Infos dazu finden Sie hier.

Nikolaus-Ballonstart in Sonthofen

Der Nikolaus-Ballonstart in Sonthofen findet dieses Jahr am Sonntag, 10. Dezember, von 10.30 bis 12 Uhr am Marktanger statt. Um 10.30 Uhr marschiert die Jugendblaskapelle auf und unterhält das Publikum musikalisch. Anschließend eröffnen die Alphornbläser der Sonthofer Stadtkapelle den Ballonstart.

Danach kommt der Nikolas mit seinen Rumpelklausen in Pferdeschlitten auf das Gelände. Am Postamt können die Kinder ihre Wunschzettel für das Christkind abgegeben, die der Nikolaus mit in den Ballon nimmt, um sie dem Christkind zu übergeben.

Musical "Der Geist der Weihnacht" in Füssen

Im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen wird im Zeitraum vom 16. bis 28. Dezember das Musical "Der Geist der Weihnacht" auf die Bühne gebracht. Das Musical ist eine Adaption der bekannten Geschichte "A Christmas Carol" von Charles Dickens. Sie handelt vom geizigen Pfandleiher Ebenezer Scrooge, der Weihnachten nicht feiert und das Fest nur als eine Möglichkeit betrachtet, den Menschen noch höhere Zinsen aufzubürden.

In der Weihnachtsnacht bekommt er Besuch von seinem toten Freund Marley. Er will Ebenezer zeigen, dass es sich eher lohnt, Liebe und Freude geschenkt zu haben, als Geld anzuhäufen. Zusammen machen sie sich auf auf eine Reise durch Ebenezers Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Tickets gibt es ab 39,90 Euro. Die Aufführungstermine:

Samstag, 16. Dezember: 19 Uhr

Sonntag, 17. Dezember: 14 Uhr

Mittwoch, 20. Dezember: 18.30 Uhr

Donnerstag, 21. Dezember: 19 Uhr

Freitag, 22. Dezember: 19 Uhr

Samstag, 23. Dezember: 15 Uhr

26., 27. und 28. Dezember: jeweils 15 und 19 Uhr

Im Musical "Der Geist der Weihnacht" erkennt Ebenezer Scrooge, was im Leben wirklich wichtig ist. Bild: MyWay Entertainment/Festspielhaus Neuschwanstein

Winterzauber in Oberstaufen

Während der Weihnachtsferien findet in Oberstaufen im Oberallgäu die Veranstaltungsreihe Winterzauber statt. Vom 27. Dezember bis 6. Januar gibt es verschiedene Events wie einen regionalen Wintermarkt, einen Streetfood Markt und vieles mehr:

27. bis 30. Dezember: Regionaler Wintermarkt mit Essen, Musik und Kinderkarussell am Marienplatz

27. Dezember: Vorführung des Eisskulpturen-Künstlers Klaus Grunenberg um 16 Uhr im Oberstaufen Park

28. Dezember: Kinder-Mitmach-Konzert-Party mit der DONIKKL Crew im Kurhaus Oberstaufen

29. Dezember: LED-Wings Walking Act mit anschließender Show ab 17 Uhr am Marienplatz

1. Januar: Neujahrskonzert der Queenz of Piano im Kurhaus Oberstaufen

3. bis 6. Januar: Winter Streetfood Markt und Pop-up-Kino-Lounge im Kurhaus

Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf

Zwischen Weihnachten und Heilig-Drei-König findet die Vierschanzentournee 2023/24 statt. Die besten Skispringer der Welt messen sich auf vier Schanzen in Deutschland und Österreich. Die Tournee beginnt mit dem Auftaktspringen in der neu benannten "Orlen Arena Oberstdorf Allgäu". Die Qualifikation ist am Donnerstag, 28. Dezember, das Wettkampfspringen findet am Freitag, 29. Dezember, statt.

Die Karten für den 29. Dezember sind bereits restlos ausverkauft, für das Qualifikationsspringen sind noch Tickets verfügbar. In der Skisprung-Arena in Oberstdorf haben 25.000 Menschen Platz. Den Wettkampfkalender 2023/24 der Skispringer finden Sie hier.

Das Auftaktspringen der Vierschanzentourne 2023/24 findet am 28. und 29. Dezember in Oberstdorf statt. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild)

Rutschparty in Füssen

In Füssen wird der Jahreswechsel schon einen Tag früher, und zwar am Samstag, 30. Dezember, gefeiert. Bei der Rutschparty am Kaiser-Maximilian-Platz wird von 18 Uhr bis Mitternacht gefeiert. Es spielen verschiedene DJs rund um den Siebensteinbrunnen. Außerdem gibt es Essensstände und eine Winterbar im Freien. Der Eintritt ist kostenlos.

Silversterlauf in Kempten

Den Abschluss des Laufsportjahres im Allgäu bildet üblicherweise der Silvesterlauf in Kempten am 31. Dezember. Start und Ziel ist im Illerstadion. Es werden dieses Jahr über 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Die Läuferinnen und Läufer starten über 5 oder über 10 Kilometer. Der Startschuss für beide Läufe fällt um 13.30 Uhr. Der Silvesterlauf ist der erste von sechs Wertungsläufen im Laufsport Saukel Cup 2024. Wer in diesem Jahr gewonnen hat, erfahren Sie hier.

Weitere Infos zum Silvesterlauf 2023, auch zur Anmeldung, gibt es hier.

Übrigens: Die ersten Skilifte starten auch in die Saison. Wo sie schon im Allgäu Skifahren können, erfahren Sie hier.