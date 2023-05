Was ist am langen Wochenende im Allgäu los? Tipps aus der Redaktion

Zwei Himmelfahrtsmärkte, ein Radrennen der Superlative und ein musikalisches Frühlingsfest: Am langen Wochenende kann man im Allgäu einiges unternehmen.

16.05.2023 | Stand: 14:22 Uhr

Das lange Christi-Himmelfahrts-Wochenende steht vor der Türe und im Allgäu kann man an den freien Tagen einiges unternehmen. Egal ob drinnen im Zirkus oder draußen auf verschiedenen Märkten. Ein sportliches Highlight an diesem Wochenende ist das Radrennen "Rad Race One Twenty" in Sonthofen. Die Veranstaltungstipps der Redaktion im Überblick:

Händlermarkt in Kempten

Rad Race One Twenty

Himmelfahrtsmarkt in Füssen

Künstlerpark Frühlingsfest in Kempten

Street Food Markt in Memmingen

Circus Krone in Kempten

Händlermarkt und offener Feiertag in Kempten

Im Rahmen des Himmelfahrtsmarktes, der bereits seit Freitag, 12. Mai läuft, gibt es am Donnerstag, 18. Mai und Freitag, 19. Mai wieder einen Händlermarkt in Kempten. Die Händler werden sich auf dem Hildegardplatz sowie den umliegenden Flächen aufstellen und jeweils von 9 bis 18 Uhr ihre Waren anbieten. Dazu gehören unter anderem Schmuck, Haushaltswaren und Lederprodukte. Insgesamt werden rund 55 Händler erwartet. Neben dem Himmelfahrts- und Händlermarkt können Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr außerdem an Christi Himmelfahrt im Rahmen eines verkaufsoffenen Feiertages in der Innenstadt Einkaufen gehen. Der Himmelfahrtsmarkt endet am Sonntag, 21. Mai und hat bis dahin täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

"Rad Race One Twenty" in Sonthofen

Mit dem "Rad Race One Twenty " findet am Samstag, 20. Mai und Sonntag, 21. Mai ein Radrennen der Superlative in Sonthofen statt. Erwartet werden bei der Premiere rund 2100 Sportlerinnen und Sportler aus 40 Nationen. Diese treten in zwei einzelnen Rennen an, die aber als Teamevent ausgetragen werden. Am Samstag bestreiten die Teilnehmenden einen Zeitfahr-Wettberwerb, bevor am Sonntag mit dem 120 Kilometer langen Radrennen das Highlight des Wochenendes ansteht. Die Organisatoren des Events sind das Event-Organisationsteam „Rad Race“ sowie das Allgäuer Projekt-Team "808 Project". Begleitet wird das Radrennen von einem aufwendigen Rahmenprogramm, das bereits am Freitag, 19. Mai startet und zu dem unter anderem eine Rad-Messe gehört. Dreh- und Angelpunkt des mehrtägigen Events werden der Marktanger und die Markthalle in Sonthofen sein

Ein Schlüsselmoment des „Rad Race 120“: Auch der Riedbergpass wird auf der großen Schleife über 127 Kilometer und 2200 Höhenmeter vom kolossalen Radsportler-Feld mit 2100 Athletinnen und Athleten aus 40 Nationen absolviert. Bild: Moritz Sonntag

Himmelfahrtsmarkt Füssen

Auch in Füssen können sich Jahrmarkt-Freunde am Wochenende auf einen Himmelfahrtsmarkt freuen. Dieser findet am Donnerstag, 18. Mai und Freitag, 19. Mai jeweils von 9 bis 18 Uhr auf dem Parkplatz Morisse statt. Die Händler bieten verschiedene Waren an, unter anderem Kunsthandwerk, Haushaltswaren sowie kulinarische Spezialitäten aus der Region.

Künstlerpark Frühlingsfest in Kempten

Wer am Wochenende Lust auf Musik und Tanz hat, ist am Samstag, 20. Mai in Kempten richtig aufgehoben. Dort veranstalten das Künstlerhaus und das Parktheater gemeinsam ab 15 Uhr das Künstlerpark Frühlingsfest. Feiernde können sich auf insgesamt vier Floors, zwei Live-Auftritte, acht DJS und insgesamt 14 Stunden Musik freuen. Ein Ticket kostet 15 Euro und kann bis 22 Uhr als "Return Ticket" genutzt werden - Gäste können das Gelände bis dahin also immer wieder verlassen und betreten.

Streetfood Markt in Memmingen

Zwischen Freitag, 19. Mai und Sonntag, 21. Mai können sich Streetfood-Fans wieder auf der Memminger Streetfood Meile am Hallhof satt essen. Angeboten werden unter anderem Wagyu Burger aus eigener Zucht, vegetarische Falafel Wraps, vegane Halloumi Bowls, frisch gedrehte Kartoffelspiralen mit Sauerrahm, mexikanische Tacos und Cinnamon Rolls. Der Streetfood Markt ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Freitag, 19. Mai: 17 bis 23 Uhr

Samstag, 20. Mai: 11 bis 22 Uhr

Sonntag, 21. Mai: 11 bis 19 Uhr

Zusätzlich gibt es ein Rahmenprogramm, zu dem diverse DJs und Live-Bands gehören. Neu in diesem Jahr ist der Familientag am Sonntag, an dem es Rabatte für die ganze Familie gibt. Der Eintritt zum Markt ist kostenlos.

Zirkus Krone in Kempten

Das ganze Christi-Himmelfahrtswochenende gastiert der "Circus Krone" auf dem Freigelände an der Allgäuhalle in Kempten. Die erste Show gibt es bereits am Mittwoch, 17. Mai um 19.30 Uhr. Von Donnerstag bis Samstag finden dann jeweils zwei Vorstellungen am Tag statt, am Sonntag sogar drei. Der letzten Auftritt in Kempten ist für Montag, 22. Mai geplant. Die Ticketpreise liegen zwischen 19 und 55 Euro. In der zweieinhalbstündigen Show treten insgesamt 33 Artisten aus zehn Ländern auf.

Der Zirkus Krone gastiert vom 17. Mai bis zum 22. Mai in Kempten. Bild: Moritz Frankenberg, dpa (Archiv)

Am Sonntag, 21. Mai ist außerdem noch internationaler Museumstag. Zu diesem Anlass veranstalten viele Mueen im Allgäu kostenlose Führungen und andere besondere Aktionen. Eine Übersicht über das Programm in Memmingen und dem Unterallgäu finden Sie hier.