Was ist los im Allgäu? Die Veranstaltungstipps zum Wochenende

Himmelfahrtsmarkt, Maimarkt, Urbanimarkt und Schlemmerfest: Im Allgäu finden an diesem Wochenende viele verschiedene Märkte statt. Unsere Veranstaltungstipps.

10.05.2023 | Stand: 11:40 Uhr

Mit dem Frühling kehren auch viele Veranstaltungen ins Allgäu zurück. An diesem Wochenende finden besonders viele (Jahr-)Märkte wie der Himmelfahrtsmarkt in Kempten, der Maimarkt in Lindenberg und der Urbanimarkt in Marktoberdorf statt. Außerdem gibt es einen großen Einkaufs- und Familientag in Memmingen sowie die Verbraucher- und Erlebnismesse "Miteinander in der Region" (MIR) in Kaufbeuren. Das sind die Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion im Überblick:

Himmelfahrtsmarkt in Kempten

Memmingen

MIR Verbraucher- und Erlebnismesse

Maimarkt in Lindenberg

Urbanimarkt in Marktoberdorf

"Schlemmerfest" in Buchloe

Magier Hans Klok in der Big Box

Himmelfahrtsmarkt 2023 in Kempten

An diesem Wochenende startet der Himmelfahrtsmarkt in Kempten. Der Jahrmarkt beginnt am Freitag, 12. Mai, um 14 Uhr mit einem musikalischen Programm und endet am Sonntag, 21. Mai. Dazwischen hat der Markt täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Parallel zum Himmelfahrtsmarkt findet ein Händlermarkt statt, dieser öffnet allerdings erst am Donnerstag, 18. Mai.

Memmingen blüht: Großer Einkaufs- und Familientag

Ein vielfältiges Programm bietet der große Einkaufs- und Familientag im Rahmen von "Memmingen blüht" am Samstag, 13. Mai, in Memmingen. Dabei wird die gesamte Innenstadt zwischen 9 und 18 Uhr zum Frühlingsmarkt. Zu der Veranstaltung gehören unter anderem ein großer Kunsthandwerkermarkt, ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, eine Autoschau und ein Oldtimertreffen.

MIR Verbraucher- und Erlebnismesse in Kaufbeuren

Von Freitag, 12. Mai, bis Sonntag, 14. Mai, findet auf dem Tänzelfestplatz in Kaufbeuren wieder die Verbraucher- und Erlebnismesse "Miteinander in der Region" (MIR) statt. Dabei präsentieren sich rund 80 Betriebe und Unternehmen aus der Region. Im Zentrum sollen dabei in diesem Jahr Themen wie Bauen, das Leben im Alter, Energie oder Gesundheit stehen. Am Freitag hat die Messe von 12 bis 17 Uhr geöffnet und an den anderen beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Noch ist es ruhig auf dem Kaufbeurer Tänzelfestplatz. Doch am kommenden Wochenende sollen sich auf dem über 6000 Quadratmeter großen MIR-Messegelände wieder tausende Besucherinnen und Besucher tummeln. Bild: Mathias Wild

Maimarkt in Lindenberg

Neben dem Himmelfahrtsmarkt in Kempten findet mit dem Maimarkt auch in Lindenberg an diesem Wochenende ein Jahrmarkt statt. Der Rummel hat zu folgenden Zeiten geöffnet:

Freitag, 12. Mai: 13.30 Uhr bis 21Uhr

Samstag, 13. Mai: 10 bis 21 Uhr

Sonntag, 14. Mai: 11 bis 21 Uhr

Erwartet werden rund 60 Fieranten und über ein Dutzend Attraktionen, zu denen unter anderem ein Autoscooter, ein Kettenflieger und ein Kinderkarussell gehören. Zusätzlich finden am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 18 Uhr ein Krämermarkt und am Freitag von 14 bis 17 Uhr ein Kinderflohmarkt statt.

Urbanimarkt in Marktoberdorf

Unter anderem Schmuck, Textilien, Geschenkartikel, Haushaltswaren und Naturprodukte finden Besucherinnen und Besucher am Wochenende auf dem Urbanimarkt in Marktoberdorf. Der Markt besteht aus einem Händlermarkt sowie einem kleinen Jahrmarkt für die jungen Besucherinnen und Besucher. Letzterer öffnet bereits am Samstag, 13. Mai, von 14 bis 18 Uhr und hat am Sonntag, 15. Mai und Montag, 16. Mai jeweils von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Der Händlermarkt findet am Sonntag, 15. Mai, und Montag, 16. Mai, statt und hat jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zusätzlich zum Markt gibt es am 15. Mai noch einen verkaufsoffen Sonntag in Marktoberdorf. Die Ladengeschäfte öffnen zwischen 13 und 17 Uhr.

Am Wochenende findet in Marktoberdorf der Urbanimarkt statt. Bild: Andreas Filke (Archivbild)

"Schlemmerfest" in Buchloe

Wer am Wochenende gerne so richtig schlemmen möchte, ist in Buchloe genau richtig. Dort findet von Freitag, 12. Mai bis Sonntag, 14. Mai auf dem Schrannenplatz die zweite Auflage des Street-Food-Festivals "Schlemmerfest" statt. An insgesamt 15 Ständen werden dort Gerichte aus aller Welt angeboten. Geöffnet hat das Festival am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 11.30 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet drei Euro, wobei ein Euro direkt in einen Getränkegutschein umgewandelt wird und am Samstag erst ab 16 Uhr gezahlt werden muss. Wer den Beitrag einmal bezahlt hat, kann den Markt das ganze Wochenende über besuchen. Neben dem kulinarischen Angebot sind auch einige musikalische Auftritte geplant.

Magier Hans Klok in der Big Box

Am Sonntagabend, 14. Mai, um 20 Uhr tritt der niederländische Illusionist Hans Klok mit seiner "Live from Las Vegas Tour" in der Big Box in Kempten auf. Der Magier zeigt ein aufwendiges Illusionstheater und gehört zu den bekannesten Stars der Branche. Tickets für seine Show in Kempten kosten zwischen 58,75 Euro und 89,80 Euro.

Der Magier Hans Klok kommt im Rahmen seiner Deutschlandtournee am Sonntag, 14. Mai in die Big Box nach Kempten. Bild: Peter Kneffel, dpa

