Viehscheid Bad Hindelang 2022: Der Termin in diesem Jahr ist ungewöhnlich

Viehscheid 2022 Bad Hindelang: Der Alpabtrieb in Hindelang gehört zu den größten im Allgäu. Termin, Zeitplan, Parken: Alle Infos für Besucher lesen Sie hier.

28.03.2022 | Stand: 11:55 Uhr

Wann ist der Viehscheid 2022 in Bad Hindelang? Kann der Almabtrieb - im Allgäu Alpabtrieb genannt! - trotz der Corona-Pandemie stattfinden? Wo kann ich bei Viehscheid am besten parken? Diese Fragen stellen sich viele Urlauber und Einheimische. Tausende Besucher säumen beim Viehscheid in Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu) normalerweise die Straßen. Wegen der Corona-Pandemie fiel das Viehscheid-Fest in den vergangenen beiden Jahren jedoch aus. Wie sieht es 2022 mit dem Viehscheid in Bad Hindelang aus?

Fakt ist: Abgesagt ist der Viescheid Bad Hindelang bislang wegen Corona nicht! Stattdessen hoffen alle Beteiligten, dass der Alpabtrieb 2022 wieder wie vor der Pandemie stattfinden kann. Nach etwa 100 Tagen in den Bergen kehren dann etwa 1000 Jungrinder von fünf Alpen ins Tal zurück und werden begeistert empfangen. Normalerweise findet der Viehscheid in Bad Hindelang am 11. September statt. Eine Ausnahme gibt es, wenn der 11. September auf einen Sonntag fällt. Dann findet der Viehscheid bereits am Samstag statt. Und genau das ist 2022 der Fall!

Viehscheid Bad Hindelang - Termin, Zeitplan und Infos in der Übersicht

Termin: Samstag, 10. September 2022





Wann beginnt der Hindelanger Viehscheid ? Ab 8.30 Uhr.





Wo ist der Viehscheid in Bad Hindelang? Am Scheidplatz an der Hornbahn.





Wie ist der Zeitplan für den Viehscheid in Bad Hindelang? 1000 Jungrinder der fünf Galt-Alpen treffen im Abstand von jeweils einer Stunde ein.





Wo parken beim Viehscheid in Hindelang? Parkmöglichkeiten werden vor Ort ausgewiesen. Bei Anreise mit dem Auto ist zu bedenken, dass es beim Viehscheid traditionell zu Verkehrsbehinderungen kommt. Tipp: Ab Sonthofen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Dazu fährt man mit der Bahn zum Bahnhof Sonthofen und anschließend mit dem Urlaubsbus weiter nach Bad Hindelang.

Der Viehscheid in Bad Hindelang gilt als Feiertag. Er ist das größte Fest in der beliebten Tourismus-Gemeinde. Zum Viehscheid-Progsamm gehören ein großer Krämermarkt mit Festzelt, Verkaufsständen, Fahrgeschäften und vielem mehr. Dementsprechend groß ist der Andrang. Auch die Unterkünfte - egal ob Ferienwohnung oder Hotel - sind meist ausgebucht. Bei Fragen hilft die Tou­rist Infor­mation Bad Hinde­lang weiter:

Anschrift: Unterer Buigenweg 2, 87541 Bad Hindelang

Unterer Buigenweg 2, 87541 Bad Hindelang Telefon: 08324/8920 oder 08324/892 500

08324/8920 oder 08324/892 500 E-Mail: info‎@‎badhindelang.de

Beim Hindelanger Viehscheid bringen fünf Alpen ihr Vieh ins Tal:

Alpe Hasenegg

Alpe Stierbach

Alpe Kühbach

Alpe Platten

Alpe Erzberg.

